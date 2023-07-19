В Ростовской области мужчина увел ребенка с детской площадки. Возбуждено дело о похищении

Уголовное дело о похищении ребенка возбуждено в Ростовской области. Девочку, которую увел незнакомец, удалось найти в его доме живой.



Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 18 июля весь личный состав полиции города Шахты подняли по тревоге после заявления женщины о пропаже 6-летнего ребенка.

Девочка исчезла со двора во время прогулки, когда родственница ненадолго отвлеклась. Выяснилось, что ее увел неизвестный мужчина.

Пропавшую искали полицейские и волонтеры. Найти смогли в течение нескольких часов, опросив родных, очевидцев и изучив записи с камер наблюдения.