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    В Ростовской области мужчина увел ребенка с детской площадки. Возбуждено дело о похищении

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    9 комментариев

    Уголовное дело о похищении ребенка возбуждено в Ростовской области. Девочку, которую увел незнакомец, удалось найти в его доме живой.

    Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 18 июля весь личный состав полиции города Шахты подняли по тревоге после заявления женщины о пропаже 6-летнего ребенка.

    Девочка исчезла со двора во время прогулки, когда родственница ненадолго отвлеклась. Выяснилось, что ее увел неизвестный мужчина.

    Пропавшую искали полицейские и волонтеры. Найти смогли в течение нескольких часов, опросив родных, очевидцев и изучив записи с камер наблюдения.

    «Благодаря принятым мерам была оперативно установлена личность мужчины, который увел ребенка, и его место жительства. Сотрудники полиции немедленно выехали к нему домой, где и была обнаружена пропавшая. В настоящее время ее осматривают медики», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Мотивы мужчины выясняют. В Следственном комитете сообщили, что это 42-летний житель города. В ближайшее время его допросят по делу о похищении ребенка.

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    Похищение ребенкаГород Шахты
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    Комментарии 9

    Гость19 Июл 2023 в 01:50
    Город Шахты отмечен деятельностью одного известного персонажа по имени Андрей Чикатило.
    +0−0
    Random_spb19 Июл 2023 в 01:10
    Где Михаил Микушин, пол уже часа новости, ботоферма вся отметилась?
    +0−0
    Гость19 Июл 2023 в 01:05
    привет им всем передавайте
    +0−0
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