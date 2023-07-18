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    Последствия «теплового взрыва» в Сахаре: такой жары Европа не знала никогда

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    14 комментариев

    Из Франции и Италии приходят сообщения о новых температурных рекордах, передает 18 июля «Интерфакс».

    Во французском департаменте Арьеж воздух прогрелся до 40,6 градуса по Цельсию. И это вообще впервые за всю историю метеонаблюдений. Рекорд зафиксирован и на Корсике — 38,3 градуса.

    В Риме — 41,8 градуса, но туристы всё равно стоят в огромной очереди в Колизей. По сообщениям европейских СМИ, в испанской Каталонии жара достигла 45 градусов.

    Напомним, во всем виноват «тепловой взрыв» в Сахаре. «Фонтанка» писала об этом и предупреждала, что это еще не конец. В Сардинии, например, готовятся к рубежу в 50 градусов жары. Правда научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал, что до России горячее дыхание пустыни не достанет.

    Температура воздуха на юге европейской части России в ближайшую неделю ожидается даже на 1–3 градуса ниже нормы.

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    Комментарии 14

    Гость18 Июл 2023 в 22:17
    Че вам все Европа покоя не дает? Уже выяснили, что мы задняя Азиепа, дальше то что? Все пытаетесь влезть в последний вагон, дабы в куршевеле переночевать? Тфу на вас, самаргканд - будущее россии.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 22:15
    Рай для любителей жары
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 22:07
    Несколько лет назад в Краснодаре было +43 в тени и ничего!!! Норм!!!
    +0−0
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