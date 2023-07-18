Последствия «теплового взрыва» в Сахаре: такой жары Европа не знала никогда

Из Франции и Италии приходят сообщения о новых температурных рекордах, передает 18 июля «Интерфакс».



Во французском департаменте Арьеж воздух прогрелся до 40,6 градуса по Цельсию. И это вообще впервые за всю историю метеонаблюдений. Рекорд зафиксирован и на Корсике — 38,3 градуса.



В Риме — 41,8 градуса, но туристы всё равно стоят в огромной очереди в Колизей. По сообщениям европейских СМИ, в испанской Каталонии жара достигла 45 градусов.



Напомним, во всем виноват «тепловой взрыв» в Сахаре. «Фонтанка» писала об этом и предупреждала, что это еще не конец. В Сардинии, например, готовятся к рубежу в 50 градусов жары. Правда научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещал, что до России горячее дыхание пустыни не достанет.

