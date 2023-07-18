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    Школьница, которую изнасиловали и подожгли в Пермском крае, скончалась в реанимации

    1987
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    В Перми с ожогами 2–3 степени скончалась 16-летняя школьница, которую поджег ее друг в поселке Октябрьский. Девушку с многочисленными ожогами неподалеку от дома обвиняемого нашли сотрудники железной дороги, которые и вызвали врачей. С 9 июля подросток находилась в больнице, но сегодня организм девочки не выдержал, и она скончалась, сообщает портал 59.RU.

    Фото: коллаж 59.ru/ Вероника Свизева / страница погибшей девушки в соцсетях
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    На прошлой неделе Минздрав информировал, что из-за многочисленных ожогов 2–3 степени и площади поражения тела до 85 % девочку нельзя транспортировать в Москву. В любой момент могла возникнуть отрицательная динамика.

    «Медицинскими работниками Прикамья была оказана все необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти ее не удалось», — рассказали в Минздраве.

    Ситуация настолько поразила жителей Октябрьского, что они создали петицию на Сhange.org, в которой просят привлечь к ответственности всех виновных. Жители ссылаются на слова медиков и очевидцев, которые говорили, что подросток назвала имена троих поджигателей. Но полиция, по данным 59.RU, задержала только одного — подросток обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Как пишет издание, девочку изнасиловали и подожгли, причем горючую жидкость ей заливали внутрь, а затем положили на железнодорожные пути, но машинист заметил её.

    Фото: коллаж 59.ru/ Вероника Свизева / страница погибшей девушки в соцсетях

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