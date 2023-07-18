Обходными путями: как российский бизнес сегодня ведет дела с зарубежными партнерами

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Российский бизнес в поисках новых путей для развития за рубежом практически полностью переориентировался: компании сегодня работают не только с Турцией, Китаем или ОАЭ, но и гораздо плотнее сотрудничают со странами СНГ. При этом со странами Запада отношения также продолжаются, просто теперь все стало дольше, сложнее и дороже. Гости круглого стола «Фонтанки» рассказали об особенностях взаимоотношений с международными партнерами в современных условиях.



Трудности переводов В первую очередь, российскому бизнесу пришлось столкнуться с проблемами и искать решения в сфере логистики, перевозок и перевода денег.



— Денежные переводы — это первая огромная проблема, так как все-таки наша экономика исторически зациклена на доллар, и все переводы в рамках контрактов были в долларах, — рассказал Илья Бекетов, генеральный директор R7 Logistics & Supplies. — Соответственно, банки-корреспонденты находятся в США, и у нас несколько раз бывало так, что платежи либо блокируют, либо отправляют назад. Раньше деньги доходили за 3–4 дня, а в новой реальности самый сложный случай был, когда у нас перевод шел 4 месяца. Если у компании нет финансовой подушки, то придется совсем тяжело, когда подвисают крупные суммы.

Хотя бизнес и начинает по возможности переходить на другие валюты — например, юань, — но тут, по словам эксперта, возникает вторая проблема: не все в принципе хотят принимать деньги из России. На помощь приходят дружественные страны — такие, как Турция или Сербия. Но переводы через них все же ведут к удорожанию, так как все берут комиссию. А если стараться все процессы перевести в рублевые операции, то теряется большой процент на конвертации в зарубежных банках.

Когда дело касается открытия счетов и финансовых транзакций между Россией и странами Запада, возникают определенные особенности, связанные с различиями в финансовых системах, законодательстве и требованиях безопасности, пояснил Станислав Марешкин, директор по продажам «Магна групп». В первую очередь, для открытия счета в банке западной страны российскому гражданину часто требуется соблюдать ряд условий — как правило, это включает подтверждение личности, адреса проживания, а также сведений о финансовом состоянии и источниках дохода. Цель всего этого — противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, а также соблюдения международных стандартов в области финансового контроля.



— Однако, несмотря на эти требования, наблюдается определенная дискриминация российских граждан, — говорит эксперт. — Некоторые западные банки могут отказывать в их обслуживании из-за рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в России. Это может создавать неудобства — особенно для тех, у кого есть легитимный интерес к финансовым операциям за пределами России. Открытие счетов и перевод денег в Россию также может осложняться, так как западные банки часто более осторожно относятся к связанным с Россией финансовым операциям из-за возможных рисков, санкций и политических факторов. Это приводит к дополнительным проверкам и задержкам переводов.



Российским гражданам, желающим открыть счет за границей или провести финансовую транзакцию с Западом, эксперт рекомендует обратиться к специалистам по международным финансовым операциям и минимизации рисков. Также стоит быть внимательными к законодательству и требованиям каждой конкретной страны, где планируется открытие счета или перевод денег.

— Так как юани ходят хорошо, с Китаем комфортно работать в финансовом плане, — рассказал Илья Бекетов. — Однако там еще годах в 2016–2017 было трудно завести карту физлица с российским паспортом. Сейчас ситуация стала еще хуже, поскольку некоторые китайские компании работают с зарубежными контрагентами и опасаются ответных санкций. Например, они работают под разными именами на мировом и российском рынках, чтобы избежать аффилированности. Также и в Дубае сейчас далеко не все хотят работать с русскими владельцами бизнеса. Некоторые банки ограничивают российские счета — и это тревожный звоночек для всех.





Пакет проблем

— Наша область услуг — транспортировка и таможенное сопровождение грузов, связанных с электроникой. В частности — торговля оборудованием для майнинга криптовалюты, — отмечает Бекетов. — Как компания мы выступаем импортером, оплачивая товар китайским или гонконгским поставщикам и доставляя оборудование через страны-помощники компании-заказчику. И в логистике мы тоже столкнулись с огромными пробелами: сильно осложнилась авиаперевозка электроники из Гонконга, откуда идут наши поставки. Самолет требуются технические остановки в Иране, Египте. Сами перевозки подорожали — если раньше килограмм груза обходился в 5 долларов, то на пике он доходил и до 13 — все вместе это делало перевозку еще дороже. Но если первые два месяца с начала СВО вообще не было вариантов вывоза товара, то потом появились транзитные пути, и среди перевозчиков даже возникла некая конкуренция. Это позволило немного сбить цены.

Что касается морских перевозок, то, по словам Ильи Бекетова, раньше контейнеры шли через Индийский океан вокруг Африки в порты Роттердама и оттуда в Петербург. Теперь это происходит только через Владивосток, который в первые месяцы после начала СВО не смог справиться со всем свалившимся на него товаропотоком. С потоком товаров из Европы к нам тоже проблемы: страны-соседи все чаще оформляют его «скрипя зубами».



Бизнес-переезд

Международная обстановка потребовала от российских предпринимателей искать новые пути для развития международного бизнеса. Как рассказал Станислав Марешкин, анализ данных и экспертные мнения говорят, что наиболее популярными странами для российских бизнесменов в 2022–2023 году стали Турция, Кипр и ОАЭ.

Так, Турция предлагает множество возможностей для развития бизнеса благодаря своему географическому положению между Европой и Азией. Особенно привлекательные сектора — туризм, недвижимость и сельское хозяйство. Кроме того, в стране упрощенные процедуры регистрации компаний и налогообложения.



— Кипр является налоговым раем, предлагая низкие налоги и другие льготы для иностранных инвесторов, а также платформой для взаимодействия между Евросоюзом и странами Ближнего Востока, — продолжил эксперт. — ОАЭ, особенно Дубай, стали магнитом для российских бизнесменов. Это связано с высоким уровнем экономического развития, разнообразием отраслей бизнеса и открытостью для иностранных инвесторов. Эта страна предлагает высококлассную инфраструктуру, банковские услуги мирового класса и устраивающие россиян правила ведения бизнеса, привлекая наших предпринимателей в различные секторы, включая недвижимость, торговлю и туризм.



Опыт «недружественных стран» здесь во многом показателен. Как рассказал Станислав Марешкин, в США, например, возможно снижение ставок на корпоративные прибыли, налоговые кредиты за инвестиции в определенные отрасли и штаты, а также вычеты на научно-исследовательские работы и разработку новых технологий. А Ирландия известна своими низкими налоговыми ставками на корпоративные прибыли (12,5%) и многочисленными льготами для компаний, особенно в сфере технологий. Это привлекает крупные IT-компании — например, Apple и Google.

Из других, более дружественных нам стран, Сингапур, например, известен своей привлекательной налоговой системой и стабильным экономическим климатом. Здесь предпринимателям и компаниям предлагается низкая ставка налога на прибыль (приблизительно 17%), а также 100-процентное освобождение от налогов на дивиденды и капиталовложения за рубежом. Гонконг же вообще считается одним из самых бизнес-дружелюбных городов мира благодаря простой и прозрачной налоговой системе. Здесь предприниматели платят налог только на доходы, полученные от местной экономической деятельности, — он составляет 16,5%. — Важно отметить, что условия и льготы в каждой стране постоянно изменяются, — уточнил эксперт. — Также надо помнить, что ставки и правила зависят от типа деятельности, конкретной ситуации и степени дружественности страны. Поэтому перед принятием окончательных решений рекомендуется обратиться к юристам и налоговым специалистам для получения подробной информации и консультации.



Будущее есть

Илья Бекетов видит основную перспективу в партнерстве с Белоруссией и странами Таможенного союза.

— Главное, чтобы эти страны тоже видели в нас партнеров, — говорит он. — И финансовые инструменты, такие как денежные переводы, пригодились бы нам прямо сейчас. Кроме того, если турист может добраться в Европу через Казахстан, Армению, Сербию или Турцию, почему бы не сделать не только пассажирский, но и логистический хаб в той же Армении, чтобы беспрепятственно доставлять товары из Европы в РФ.

По его словам, управление бизнесом сейчас находится в ручном режиме — выстроенные бизнес-процессы очень быстро начинают устаревать. Если раньше можно было проработать года полтора на старых механизмах, ничего не меняя и не модернизируя, то теперь надо постоянно держать руку на пульсе, так как все стремительно меняется.



— Далее мы планируем развиваться в направлении майнинга и сделать определенный фонд для инвестиций наших клиентов — ведь инструментов для инвестирования у русских партнеров стало меньше, — рассказал Бекетов. — Фонд будет привлекать средства «под ключ», защищая от многих рисков. Например, если сейчас мы оказываем услуги по закупке, транспортировке и таможенному оформление, то скоро у нас появится еще и свой дата-центр, и мы закроем полностью на себя все бизнес-процессы: от получения денег до получения прибыли, что позволит их контролировать.



Подобные инвестиции могут представлять интерес: по словам эксперта, спрос на майнинговое оборудование растет. После СВО люди не понимали, куда нести деньги для вложений, а зарубежные площадки прекратили работу, так что многие стали инвестировать именно в оборудование.



Как подытожил Илья Бекетов, понятно, что бизнес сейчас нацелен на обход санкций в плане доставки товаров, а западные страны, наоборот, стремятся бороться с посредниками. Пока неизвестно, чем это закончится. Зависеть от стран-помощников можно какое-то время. Но, если вспомнить недавнюю ситуацию — когда, например, дружественная Киргизия на какое-то время перестала принимать деньги из России, — это может еще больше осложнить процессы.

— Надо просто учиться жить и работать в этих условиях самостоятельно или при помощи партнеров из ближнего зарубежья и дружественных стран, — закончил он.

