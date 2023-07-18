Украинцы как «сомнительные цели»: почему в Петербурге блокируют счета тем, кто жертвовал беженцам

Фото: Александр Казаков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Сбере начали блокировать счета простых жертвователей — тех, кто скидывался на помощь приехавшим в Россию украинским беженцам. А перед этим блокировки прошли по петербуржцам, которые собирали эти деньги. У всех одна формулировка: «Участие в сборах на сомнительные цели». Речь может идти о сотнях пострадавших.





«Фонтанка» уже рассказывала, что Сбербанк заблокировал счета и доступ к приложению журналистке Галине Артеменко, сыну поэта Александра Галича и члену правозащитного совета Григорию Михнову-Вайтенко, активисту Егору Захарову и еще ряду людей. Их всех объединяет то, что они уже второй год подряд занимаются помощью украинским беженцам в Петербурге — собирают для них деньги, покупают лекарства, вещи, еду, оплачивают переезды и лечение, устраивают в больницы. Формулировка причин блокировки у всех одна: «Обнаружены признаки участия в денежных сборах на сомнительные цели».



«Дорогой Сбер, давай я расскажу тебе про эти «сомнительные цели». Прямо сейчас в клинике РЖД обследуют женщину из Запорожской области, у которой [неизвестно] от чего сознание раскололось на мелкие осколки, она не может ходить и даже держать ложку в руках. Я внесла аванс в 53 тысячи рублей, при выписке наверняка надо будет заплатить ещё. Затем придется отдать 60–80 тысяч за её выезд на границу Финляндии в реанимобиле. Ещё у нас ждёт операцию Елена Николаевна из Волновахи. У неё перелом шейки бедра, из-за тромба операцию пришлось отложить. Сейчас пришло время делать УЗИ, чтобы узнать, помогла ли терапия антикоагулянтами. Женщина лежачая, на такси её не посадишь. К счастью, на операцию уже деньги собраны. У девушки Дианы из Мариуполя пулевое ранение ноги, которое заштопали кое-как, и теперь масса осложнений. В Питере её повторно прооперировали, сейчас идёт обследование, потом ее ждет реабилитация», — обратилась в соцсетях к банку волонтер Екатерина Евченко.



И, по её словам, еще есть множество других сообщений с заявками на приём врача, покупку лекарств, средств гигиены.



Но следом за организаторами и волонтерами волна блокировок пошла и на тех, кто просто посылал посильные суммы на помощь беженцам. Люди лишились доступа к зарплатам и пенсиям. Многие из них отмечают, что последним сбором, в котором они поучаствовали, была помощь пострадавшим при наводнении в Херсонской области, которую проводил Егор Захаров. Он рассказал «Фонтанке», что в нем приняли участие больше тысячи человек из разных регионов России. А значит, число пострадавших может измеряться как минимум сотнями.



Художница Марина Дайковская рассказала, что лишилась всех своих денег. В отделение банка она ехала даже без возможности заправиться, в надежде снять по паспорту хотя бы наличные. Но и в этом ей отказали, сославшись, по её словам, на статью о финансировании терроризма. В итоге ей пришлось устроить распродажу своих работ и собирать деньги на карту друзей.



«Я много кому переводила в группах «Москва проездом» и «Питер проездом», Григорию Михнову-Вайтенко, а последний мой перевод был после наводнения в Новой Каховке Егору Захарову. Ему я перевела 3 000. И, видимо, перевод Егору оказался роковым, потому что это единственное среди всех заблокированных совпадение», — отметила Дайковская в разговоре с «Фонтанкой».



Правозащитница Елена Эфрос, мать режиссера Евгении Беркович, также лишилась доступа к счетам прямо накануне пенсии. Тоже жертвовала деньги пострадавшим в Новой Каховке. «Такое ощущение, что блокируют всех, кто кому-то что-то жертвовал», — резюмировала Эфрос в разговоре с «Фонтанкой».



Депутат Заксобрания Борис Вишневский, который и сам направлял деньги «заблокированным» волонтерам, но пока доступа к счетам не лишился, рассказал, что изучил Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и не нашел там оснований для блокировки из-за «сомнительных целей».



«Первое. В тексте этого закона вообще нет слов «сомнительные цели». Нигде. Соответственно, нет и такого основания для блокировки. Второе. Закон касается исключительно борьбы с доходами, которые получены преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма. И более ничего, — отметил депутат. — Поэтому, блокируя под предлогом 115-ФЗ карты и доступ для волонтеров, которые собирают деньги на помощь беженцам, или гражданам, которые жертвуют деньги на эти цели, этих людей фактически обвиняют в том, что они или отмывают доходы, которые получили преступным путем, или участвуют в финансировании терроризма».



Он считает, что это можно рассматривать, например, как клевету. Депутат отправил обращение к главе Сбера Герману Грефу.



«Написал обращение к Герману Грефу по блокировке доступа к Сберу тем, кто занимается помощью беженцам. Направлено как обычной, так и электронной почтой. По сути, организаторы этой помощи заменяют государство, которое необходимой помощи не оказывает. Но вместо того, чтобы их работу поддерживать, им начали мешать», — резюмировал Борис Вишневский.



А Галина Артеменко в свою очередь обратилась к Сберу с предложением хотя бы снять блокировку с тех, кто жертвовал деньги.



«Я думаю, что блокировка пожизненная. Мне очень жаль тех людей, которые нам донатили. Чёрт там со мной. Ну пожалуйста, вот обычных стариков, мамаш с детьми, простых людей разблокируйте. Пусть они живут, как жили. Прошу вас».



«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу Сбера. На момент публикации ответа не поступило.



Илья Казаков, «Фонтанка»

