Журналистке из Петербурга заблокировали счет с деньгами для беженцев с Украины

Волонтер, которая ставила на ноги переселенцев из новых регионов России, обнаружила заблокированным свой самый активный счет. Снимать наличные она может только в отделениях.
Сбербанк России заблокировал карты и счета журналистки и волонтера Галины Артеменко, сообщает 12 июля 47news. Она рассказала, что накануне при попытке оплатить заказ получила сообщение об ограничениях, поскольку банк «обнаружил признаки участия в денежных сборах на сомнительные цели».
Собеседница отметила, что получала на карту деньги для помощи беженцам с Украины. Средства шли на покупку посуды, белья, оплату медицинских услуг и протезов для переселенцев. На момент блокировки на счету было 157 тысяч рублей, в отделении банка снять удалось 90 тысяч. Получать наличные она сможет только по паспорту.
Официально пресс-служба банка ситуацию не прокомментировала. В материалах, посвященных мошенничеству, указано, что Сбербанк опирается на критерии сомнительных операций от ЦБ: оформление больше 10 переводов в день (50 в месяц) одним и тем же адресатам. Также в зоне риска физлица с более чем 30 транзакциями и объемом переводов больше 100 тысяч за сутки.
Подробнее об истории с блокировкой читайте в материале коллег с 47news.