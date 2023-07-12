Журналистке из Петербурга заблокировали счет с деньгами для беженцев с Украины

Волонтер, которая ставила на ноги переселенцев из новых регионов России, обнаружила заблокированным свой самый активный счет. Снимать наличные она может только в отделениях.



Сбербанк России заблокировал карты и счета журналистки и волонтера Галины Артеменко, сообщает 12 июля 47news. Она рассказала, что накануне при попытке оплатить заказ получила сообщение об ограничениях, поскольку банк «обнаружил признаки участия в денежных сборах на сомнительные цели».



Собеседница отметила, что получала на карту деньги для помощи беженцам с Украины. Средства шли на покупку посуды, белья, оплату медицинских услуг и протезов для переселенцев. На момент блокировки на счету было 157 тысяч рублей, в отделении банка снять удалось 90 тысяч. Получать наличные она сможет только по паспорту.

