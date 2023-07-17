В Новосибирске нашли героиню видео, внезапно ударившую чужого ребенка. Теперь ее лечат

Уголовное дело возбуждено после неожиданной атаки, которой подверглась девятилетняя девочка в новосибирском магазине. Поднявшую на нее руку нашли.
Как сообщили в Следственном комитете Новосибирской области 17 июля, личность женщины, которую запечатлели камеры магазина в Железнодорожном районе, установили. Это
«Женщина имеет ряд заболеваний и в настоящий момент помещена в медицинское учреждение, где проходит лечение», — рассказали в ведомстве.
После выписки ее ждет уголовное дело по статье о побоях.
Видео воинственного похода по супермаркету публиковали в соцсетях. На кадрах женщина проходит мимо двух девочек, стоящих спиной к ней, и бьет одну из них по голове так, что та впечатывается в витрину. Отец пострадавшей добавил, что немолодая хулиганка оборвала попытки получить объяснения на месте криками об убийстве и собственных связях на кладбище.