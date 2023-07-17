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    В Новосибирске нашли героиню видео, внезапно ударившую чужого ребенка. Теперь ее лечат

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    Уголовное дело возбуждено после неожиданной атаки, которой подверглась девятилетняя девочка в новосибирском магазине. Поднявшую на нее руку нашли.

    Как сообщили в Следственном комитете Новосибирской области 17 июля, личность женщины, которую запечатлели камеры магазина в Железнодорожном районе, установили. Это 54-летняя местная жительница с проблемным здоровьем.

    «Женщина имеет ряд заболеваний и в настоящий момент помещена в медицинское учреждение, где проходит лечение», — рассказали в ведомстве.

    После выписки ее ждет уголовное дело по статье о побоях.

    Видео воинственного похода по супермаркету публиковали в соцсетях. На кадрах женщина проходит мимо двух девочек, стоящих спиной к ней, и бьет одну из них по голове так, что та впечатывается в витрину. Отец пострадавшей добавил, что немолодая хулиганка оборвала попытки получить объяснения на месте криками об убийстве и собственных связях на кладбище.

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