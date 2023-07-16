Это тоже Луна. Обычно в таком виде ее просто не разглядеть

Редкие кадры удалось сделать астрофотографам в Петербурге ночью 16 июля. Месяц настолько тонкий, что кажется нереальным. Фотографии и видео публикует сообщество «Астро Фото Болото».
«Не часто на небе можно найти месяц 1% освещенности, он едва заметен на восходе, а в дневное время, скорее всего, его придется искать по координатам, тем не менее, несмотря на дымку в небе этой ночью, получилось заснять восход на фоне Лахта Центра», — отмечается в сообщении.
17 июля будет новолуние, и на закате, если повезет, можно будет разглядеть уже растущий серп.