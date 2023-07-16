«Пилоту стало плохо». Пассажиров рейса в Анталью развернули практически с трапа самолета, ждать долго

Отпускники из Петербурга не смогли вовремя улететь на турецкий курорт. Рейс задержали на 14 часов.
О задержке рейса «Фонтанке» рассказали пассажиры турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которые должны были утром 16 июля встречать анталийский рассвет. По словам очевидцев, они прошли все необходимые процедуры вовремя и были готовы выходить на посадку в полвторого ночи, но через полчаса задержки табло огорошило их малоприятной информацией — раньше четырех часов вечера никто никуда не полетит.
Пассажирам предложили ехать домой с багажом или без него или заселяться в гостиницу. Как рассказала «Фонтанке» одна из очевидиц, причины задержки они услышали только от таможенников — якобы стало плохо пилоту и моментальной замены ему не нашлось.
Это второй подобный случай за два дня. Вчера в Пулково на несколько часов был задержан рейс Turkish Airlines в Анталью из-за технической неисправности самолета. Люди ждали и в терминале, и на борту, у одной из пассажирок случилась паническая атака.