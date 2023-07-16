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    «Пилоту стало плохо». Пассажиров рейса в Анталью развернули практически с трапа самолета, ждать долго

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    26 комментариев

    Отпускники из Петербурга не смогли вовремя улететь на турецкий курорт. Рейс задержали на 14 часов.

    О задержке рейса «Фонтанке» рассказали пассажиры турецкой авиакомпании Southwind Airlines, которые должны были утром 16 июля встречать анталийский рассвет. По словам очевидцев, они прошли все необходимые процедуры вовремя и были готовы выходить на посадку в полвторого ночи, но через полчаса задержки табло огорошило их малоприятной информацией — раньше четырех часов вечера никто никуда не полетит.

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    Пассажирам предложили ехать домой с багажом или без него или заселяться в гостиницу. Как рассказала «Фонтанке» одна из очевидиц, причины задержки они услышали только от таможенников — якобы стало плохо пилоту и моментальной замены ему не нашлось.

    Это второй подобный случай за два дня. Вчера в Пулково на несколько часов был задержан рейс Turkish Airlines в Анталью из-за технической неисправности самолета. Люди ждали и в терминале, и на борту, у одной из пассажирок случилась паническая атака.

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    Комментарии 26

    Гость16 Июл 2023 в 12:02
    опять вакцина от ковид?
    +1−0
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