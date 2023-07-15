Рейс в Анталью застрял в Пулково. Люди провели в самолете 2,5 часа, у пассажирки случилась паническая атака

Рейс ТК 3671 «Турецких авиалиний» (Turkish Airlines) из Петербурга в Анталью 15 июля задерживается на несколько часов. Пассажиры ждали сначала в аэропорту, а затем 2,5 часа провели на борту самолета.



Скриншот с сайта аэропорта Пулково Поделиться Поделиться





Рейс должен был вылететь в 2:50. Сначала его перенесли на 9:45. К 9:30 пассажиров запустили на борт, а самолёт так и стоит в Пулково. Время вылета сдвинула сначала на 11:20, теперь говорят о 12:00, рассказывают читатели «Фонтанки».

«Рейс задерживают, говорят, какие-то технические неполадки. В самолёте душно, люди мучаются, у одной пассажирки паническая атака, она с семьёй покинула борт. Заправщик стоит 1,5 часа, и техники крутятся вокруг заправщика и что-то в крыле ковыряют», — рассказывает Вадим.



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





По словам Дениса, авиакомпания и представители никакой информации не дают, с пассажирами не общаются. Экипаж по-русски не говорит, только на ломаном английском. В 11:35 попросили дать им 40 минут, они попробуют исправить поломку, у них есть надежда. «Что дальше, ясности нет», — добавляет Денис.

«Более полутысячи пассажиров, в том числе и я, не знаем, когда будет вылет. Со слов пилота, техническая неисправность. Воды не раздают. Дополнительной информации нет. Много маленьких детей», — сетует Евгений.



читатель «Фонтанки»

Ближе к 12 часам, по его словам, пассажиров выпустили. «В самолете серьезная неисправность. Мы заставили командира выпустить нас в терминал», — пишет Денис.

«Пассажирам заявили о возвращении в аэропорт спустя 2,5 часа. В Пулково даже не знают об этом, по их данным, рейс должен был вылететь в 11:20», — сообщает еще один читатель «Фонтанки».

К полудню пассажиры вернулись в терминал Фото: читатель «Фонтанки» Денис Поделиться Поделиться





По новой информации, рейс задержан до 13:45. «У Пулково данных нет. Пытаются починить данный борт», — информирует читатель Денис. По словам читательницы Александры, у самолёта протекает топливный бак.

Напомним, в начале июля в Пулково была целая серия длительных задержек рейсов Turkish Airlines. Неприятности у авиакомпании Turkish Airlines начались днём 1 июля. Пассажирам сообщили, что в самолете сломалась деталь и её придется везти из Стамбула. Дольше всех пришлось ждать пассажирам самого первого задержанного рейса — Turkish Airlines 3717 в Анталью. Он вылетел только 2 июля в 23:10, спустя 32 часа после обозначенного в расписании времени.