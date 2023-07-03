Задержки от 8 до 32 часов. Застрявшие в Пулково самолеты Turkish Airlines улетают в Анталью

Пять рейсов в Турцию вылетели с опозданием за последние двое суток из Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» 3 июля.



Дольше всех пришлось ждать пассажирам самого первого задержанного рейса — Turkish Airlines 3717 в Анталью. Он вылетел только 2 июля в 23:10, спустя 32 часа после обозначенного в расписании времени.



Три рейса — 3673, 3671, 3677 — были отправлены 3 июля с задержками от 8 до 11 часов. Во всех случаях маршрут до Антальи выполняли Boeing 777–300ER.



Ещё один «боинг» не вылетел вовремя в Бодрум 2 июля. Его отправили с задержкой в восемь часов.

