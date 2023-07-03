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    Задержки от 8 до 32 часов. Застрявшие в Пулково самолеты Turkish Airlines улетают в Анталью

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    Пять рейсов в Турцию вылетели с опозданием за последние двое суток из Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» 3 июля.

    Дольше всех пришлось ждать пассажирам самого первого задержанного рейса — Turkish Airlines 3717 в Анталью. Он вылетел только 2 июля в 23:10, спустя 32 часа после обозначенного в расписании времени.

    Три рейса — 3673, 3671, 3677 — были отправлены 3 июля с задержками от 8 до 11 часов. Во всех случаях маршрут до Антальи выполняли Boeing 777–300ER.

    Ещё один «боинг» не вылетел вовремя в Бодрум 2 июля. Его отправили с задержкой в восемь часов.

    Неприятности у авиакомпании Turkish Airlines начались днём 1 июля. Пассажирам сообщили, что в самолете сломалась деталь и её придется везти из Стамбула.

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