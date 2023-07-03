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    Проблемы продолжаются. Ночной рейс Петербург — Анталья тоже задержали

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    7 комментариев

    Задерживается ещё один вылет в Анталью из Петербурга.

    На онлайн-табло Пулково указано, что рейс TK 3671 авиакомпании Turkish Airlines, который должен был отправиться 3 июля в 2:50, задержан. Время отправления пока не называют.

    Скриншот с сайта Пулково
    Скриншот с сайта Пулково
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    Это целая цепочка задержек. Рейс Turkish Airlines TK 3673, который должен был отправиться из Пулково вчера в 15:05, выпустили сегодня в 0:14. Рейс TK 3677, который в расписании стоит на 2 июля в 22:55, до сих пор не вылетел.

    Скриншот с сайта Пулково
    Скриншот с сайта Пулково
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    С обратным направлением тоже проблемы: петербуржцы застряли в турецком аэропорту.

    Проблемы у авиакомпании начались днём 1 июля. Пассажирам сообщили, что в самолете сломалась деталь и её придется везти из Стамбула. Прокуратура организовала проверку.

    Скриншот с сайта Пулково
    Скриншот с сайта Пулково
    Скриншот с сайта Пулково
    Скриншот с сайта Пулково

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    Комментарии 7

    Гость03 Июл 2023 в 09:51
    Жизнь современных людей это как игра в русскую рулетку!
    +1−0
    27595415903 Июл 2023 в 09:46
    Кто вообще летает при таких запредельных ценах на авиабилеты
    +1−2
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