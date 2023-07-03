Проблемы продолжаются. Ночной рейс Петербург — Анталья тоже задержали

Задерживается ещё один вылет в Анталью из Петербурга.
На онлайн-табло Пулково указано, что рейс TK 3671 авиакомпании Turkish Airlines, который должен был отправиться 3 июля в 2:50, задержан. Время отправления пока не называют.
Это целая цепочка задержек. Рейс Turkish Airlines TK 3673, который должен был отправиться из Пулково вчера в 15:05, выпустили сегодня в 0:14. Рейс TK 3677, который в расписании стоит на 2 июля в 22:55, до сих пор не вылетел.
С обратным направлением тоже проблемы: петербуржцы застряли в турецком аэропорту.
Проблемы у авиакомпании начались днём 1 июля. Пассажирам сообщили, что в самолете сломалась деталь и её придется везти из Стамбула. Прокуратура организовала проверку.