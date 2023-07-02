    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 19

    1 м/с, зап

    746мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.38eur96.02

    Задержками рейсов Turkish Airlines в Пулково занялась прокуратура

    4245
    10 комментариев

    Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines в петербургском аэропорту. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 2 июля.

    «По предварительным данным, задержки произошли по техническим причинам. Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием, нуждающихся разместила в гостиницах», — отмечается в сообщении.

    Первая задержка самолета в Анталью произошла накануне. Рейс перенесли на вечер следующих суток. 2 июля стало известно, что вовремя не улетят еще два самолета Turkish Airlines. При этом по другим направлениям рейсы авиакомпании отправляются по расписанию.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close