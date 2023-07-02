Задержками рейсов Turkish Airlines в Пулково занялась прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после задержек рейсов авиакомпании Turkish Airlines в петербургском аэропорту. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 2 июля.
«По предварительным данным, задержки произошли по техническим причинам. Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками и горячим питанием, нуждающихся разместила в гостиницах», — отмечается в сообщении.
Первая задержка самолета в Анталью произошла накануне. Рейс перенесли на вечер следующих суток. 2 июля стало известно, что вовремя не улетят еще два самолета Turkish Airlines. При этом по другим направлениям рейсы авиакомпании отправляются по расписанию.