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    Рейс в Анталью из Петербурга задерживается на полтора дня. Пассажирам рассказали про путешествие детали

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    Самолет авиакомпании Turkish Airlines не смог по расписанию покинуть петербургский аэропорт. После длительного ожидания пассажиры разъехались по домам.

    Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Василий 2 июля, рейс до Антальи должен был вылететь накануне в три часа дня. Пассажиры заняли свои места, однако самолет не трогался. Спустя два часа экипаж объявил о технической неисправности. Вылет перенесли на шесть утра. А отпускников отправили ожидать вместе с багажом.

    Фото: читатель «Фонтанки» Василий
    Фото: читатель «Фонтанки» Василий
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    В три утра, когда пассажиры снова ехали в аэропорт, информацию обновили — отправление назначили на 21:30 2 июля.

    «Причина — вышедшая из строя некая деталь, которую якобы везли из Стамбула, но заменить не удалось. Это со слов представителя авиакомпании, которую удалось вызвать с огромным трудом. Ну и отношение авиакомпании к пассажирам совершенно отвратительное», — отметил Василий.

    Ранее в Пулково из-за задымления не смог вылететь по расписанию самолет авиакомпании Emirates. Людей эвакуировали: высадка 228 пассажиров и 15 членов экипажа произведена штатным способом. «Фонтанка» показывала кадры из салона.

    © Фонтанка.Ру

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