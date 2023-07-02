Спустя полтора суток борт Turkish Airlines вылетел из Пулково. Но петербуржцы не могут вернуться в обратном направлении

Задержанный «Боинг» авиакомпании Turkish Airlines вылетел в Анталью из петербургского аэропорта, следует из данных сервиса Flightradar 2 июля. Пассажиры ждали вылета 31 час.
В Пулково в статусе задержанных находятся ещё два рейса Turkish Airlines. Их отправление назначено на 3 июля.
В аэропорту Антальи также случился сбой в расписании. По данным онлайн табло, 2 июля не вылетели вовремя как минимум два самолета на Петербург.
«Сегодняшний рейс ТК3676 должен был вылететь в 17:00. Сначала перенесли на 3 часа ночи, теперь на 4. Хотя бы предупредили заранее, сидим ждём в отеле. Но за свой счёт, номер нам бесплатно не продлили», — пожаловался «Фонтанке» читатель Владимир.
Проблемы у авиакомпании начались днём 1 июля. Пассажирам сообщили, что в самолете сломалась деталь и её придется везти из Стамбула. Все задержанные в Петербурге рейсы выполняют Boeing 777–300ER. Прокуратура начала проверку.