ПТСР — диагноз не только участников СВО. Почему жертв насилия и абьюза лечат не в психиатрических клиниках

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Жизнь в непрекращающемся стрессе, в условиях информационной перегрузки приводит к тому, что определенные функции в головном мозге дают сбой. На этом фоне развиваются психосоматические заболевания. Проявлением их могут быть как ипохондрия, с которой психиатры и психотерапевты давно умеют работать, так и посттравматическое стрессовое расстройство.



Лечить — а лучше предупреждать — гипертонию или язву желудка надо вместе с психотерапевтом, который поможет пациенту наладить контакт со своим бессознательным, считает психиатр, доктор медицинских наук Вадим Филиппов.



— Вадим Леонидович, в связи с СВО психотерапия стала одной самых востребованных специализаций в медицине. Уже сейчас диагноз «посттравматический стресс» для вернувшихся с Украины — не редкость. А по окончании боевых действий ожидается рост обращений к врачам с этим диагнозом. Как его распознать?



— Термин посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в 1970-е годы прошлого века ввели американские врачи, работавшие с ветеранами вьетнамской войны, а затем он был введен в Международную классификацию болезней и стал использоваться во всем мире не только в отношении бывших военнослужащих.

Постравматический стресс сам по себе — нормальная реакция психики на тяжелые травмирующие события, а посттравматическое стрессовое расстройство — уже патологическое состояние, это отсроченный или затянувшийся ответ психики на событие угрожающего или катастрофического характера, который способен вызвать тяжелые стрессовые переживания, поскольку человек не может рационально «переработать» перенесенную психотравму. Это становится большой проблемой не только для него, но и для окружающих, в первую очередь для семьи.



Диагностировать ПТСР сложно из-за сходства со смешанным тревожным и депрессивным расстройством, с генерализованным тревожным расстройством, с генерализованной депрессией, с синдромом навязчивых состояний. Кроме того, нужно дифференцировать его с вредными привычками и зависимостями (алкоголизм, наркотики). Важно определить, что первично, а что вторично, потому что при ПТСР человек для облегчения состояния может прибегнуть к саморазрушающему поведению с употреблением наркотиков или алкоголя.



Чтобы помочь, нужно разобраться в первопричине, а это может сделать только врач-психиатр, использующий индивидуальный подход в диагностике и лечении, персональную медикаментозную терапию и психотерапию.



— Приказом 668н от 14.10.2022 года Минздрав России обязал открыть с 1 июня кабинеты психотерапии и первичного медико-психологического консультирования в районных поликлиниках. А специалисты-«лечебники» этих медицинских учреждений должны направлять своих пациентов в случае необходимости к «своему» психотерапевту. То есть психотерапия проводится вне районных психоневрологических диспансеров. Почему?

— Потому что врачи больниц и поликлиник первыми видят пациентов, имеющих психоневрологические проблемы, — к ним обращаются с жалобами на заболевания внутренних органов и систем, в том числе развившимися на фоне нестабильного психоэмоционального состояния. И эти состояния выявляются врачами психиатрами-психотерапевтами больниц и поликлиник в десятки раз чаще, чем в психоневрологических диспансерах. Когда рядом есть коллега психотерапевт, к которому врач общей практики или эндокринолог, например, может направить пациента, процесс лечения будет более эффективным — давно доказана связь ментального и физического здоровья.



Еще американский врач Якоб да Коста, наблюдавший за участниками боевых действий в период Гражданской войны в США (1861 — 1865), ввел термин «солдатское сердце», связанный с определенным вегетативными проявлениями при отсутствии выраженных соматических нарушений и ранений: страхом, паникой, озабоченностью здоровьем, избеганием и нежеланием возвращаться на войну. Сегодня для заболеваний, обусловленных психическим состоянием, используется термин «психосоматика». Или соматизированные неврозы.



— Что это за болезни?



— На фоне стресса и нервного напряжения человек может жаловаться на боли в сердце, голове, спине или животе, при этом результаты исследований говорят, что внутренние органы здоровы. Кроме того, психические факторы становятся пусковым механизмом в развитии таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, сахарный диабет, псориаз, нейродермит, ревматический артрит и другие.

В Городской многопрофильной больнице №2 мы проанализировали госпитализации 8 726 пациентов в терапевтические и неврологические отделения и распространенность психосоматических расстройств у них. Больше всего было пациентов с ишемической болезнью сердца (2223), гипертонической болезнью (1765) и диабетом (1211). Они составили 59%.

Клиническая практика говорит о том, что депрессия, хроническое пребывание в нервном напряжении или ПТСР утяжеляют течение любого соматического заболевания, а также становятся факторами риска сосудистых катастроф — инфарктов, инсультов, других серьезных болезней.



— Сегодня много говорят о ПТСР в связи с СВО, но на самом деле врачи сталкиваются с ним и вне военизированного контекста. Когда врачи ставят такой диагноз?

— ПТСР формируется как результат экстремального, выходящего за рамки естественного жизненного опыта у любого человека. Это не только участие в боевых действиях, но и стихийное бедствие, сексуальное насилие или его попытка, нанесение серьезной травмы или ее угроза, например, нападение, абьюз в семейных отношениях. Вызвать столь глубокое расстройство психики может как лично пережитая травма, так и наблюдения за событиями, которые переживают другие. Статистика говорит о том, что распространенность ПТСР до начала СВО составляла 8% среди всего населения. Какой процент страдает им сегодня, учитывая рост семей, переживающих утрату близких, возвращение домой раненых в боях и общий информационный фон, мы еще не знаем. И не знаем, как вырастет их число после окончания боевых действий. А работать с ними может только психиатр-психотерапевт. В государственном здравоохранении их сегодня катастрофически не хватает.



— В медицинских вузах это популярная специализация. Куда идут работать дипломированные врачи?

— Уходят в частные клиники, либо открывают собственную практику и прилично зарабатывают. Особенно заметен дефицит медицинских психологов и психотерапевтов (не путать с специальностью «психолог»). Сейчас главные врачи государственных клиник ищут психотерапевтов и психиатров в открывающиеся подразделения медучреждений так как с 1 июля вступил в силу приказ Минздрава №688н с новым порядком оказания психотерапевтической помощи. По нему в многопрофильных медицинских учреждениях, в том числе поликлиниках районного уровня, должны открываться отделения психотерапии и кабинеты клинического психолога.

Но за последние годы издано уже более 40 приказов, касающихся психиатрии и психотерапии, а если проверить их выполнение, то окажется, что в этой части система здравоохранения проявляет коллективную безответственность. Кроме того, в государственной медицине обострилась проблема с кадрами, включая психотерапию, что обусловлено невниманием общества к нуждам медицины и психотерапии, в частности.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

