Женщина утонула в Муринском парке

Купальный сезон продолжает собирать жертвы в Петербурге. В Калининском районе 15 июля из Муринского ручья не выплыла женщина.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, вечером утонувшую возвращали на берег водолазы поисково-спасательной службы. Женщину обнаружили без признаков жизни в акватории ручья у дома 86 по проспекту Луначарского. Тело передали сотрудникам полиции. Личность погибшей установлена, ей было 37 лет.
Два дня назад из Верхнего Суздальского озера спасали двух подростков. Мальчик 15 лет и 12-летняя девочка праздновали на пляже день рождения, их исчезновение в компании заметили не сразу. Оба умерли в больнице.
С тех пор, как погода позволила открыть купальный сезон, в Петербурге погибли пятеро детей. О том, когда утонувшего ребёнка можно спасти и от чего зависит успех реанимационных действий, читайте в материале «Фонтанки».