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    Женщина утонула в Муринском парке

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    2 комментария

    Купальный сезон продолжает собирать жертвы в Петербурге. В Калининском районе 15 июля из Муринского ручья не выплыла женщина.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, вечером утонувшую возвращали на берег водолазы поисково-спасательной службы. Женщину обнаружили без признаков жизни в акватории ручья у дома 86 по проспекту Луначарского. Тело передали сотрудникам полиции. Личность погибшей установлена, ей было 37 лет.

    Два дня назад из Верхнего Суздальского озера спасали двух подростков. Мальчик 15 лет и 12-летняя девочка праздновали на пляже день рождения, их исчезновение в компании заметили не сразу. Оба умерли в больнице.

    С тех пор, как погода позволила открыть купальный сезон, в Петербурге погибли пятеро детей. О том, когда утонувшего ребёнка можно спасти и от чего зависит успех реанимационных действий, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    Гость15 Июл 2023 в 20:59
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