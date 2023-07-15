«Ъ»: Акции энергетической компании ТГК-2 обратили в доход государства

Более 80% акций ПАО «ТГК-2», которая контролирует энергетические активы в пяти областях России, конфисковал суд Ярославля по иску Генпрокуратуры, сообщает «Коммерсантъ».



По версии надзорного органа, бенефициар компании экс-сенатор Леонид Лебедев, который находится в розыске как фигурант нескольких уголовных дел, приобрел бизнес на коррупционные доходы — с 2002 по 2008 год он задекларировал доход в 710 млн рублей и возможности приобрести акции легально не имел.



Кроме того, с 2002 по 2015 год Лебедев являлся членом Совета федерации от Чувашии, и по закону был обязан отказаться от предпринимательской деятельности, но не сделал этого: в 2008 году он приобрел 99% ООО «Корес Инвест». В «целях создания ложной видимости соблюдения закона» он передал его в доверительное управление группе «Синтез», где единственным участником была его супруга, а следом совместно с «Корес Инвест» приобрел акции ТГК-2.

