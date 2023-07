«Ъ»: Акции энергетической компании ТГК-2 обратили в доход государства

Для того, чтобы скрыть факт владения акциями ТГК-2 и личное участие в управлении, сочли в генпрокуратуре, пакет акций сенатора передали в подконтрольные ему организации Janan Holdings Ltd, Raltaka Enterprises Ltd и Litim Trading Ltd, которые предстали в суде в качестве ответчиков.



Ответчики сочли иск «абсолютно необоснованным» и намерены обжаловать его в суде.