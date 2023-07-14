Стало известно, сколько автобусов сгорело в Петербурге за год

С 2022 года в Петербурге выгорели 12 автобусов. Это не считая задымлений и ложного срабатывания системы пожаротушения.



Цифры 14 июля назвал вице-губернатор Кирилл Поляков на встрече с производителями автобусов и перевозчиками. По его словам, в эту дюжину попали именно те случаи, которые привели к утрате подвижного состава; проще говоря — в которых автобус сгорел. По больше части, пояснил он, проблема по-прежнему в утечке масла из системы гидропривода вентилятора. Кроме того, программное обеспечение иногда ошибочно определяет возгорание и начинает тушить не существующий пожар.

