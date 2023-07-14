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    Стало известно, сколько автобусов сгорело в Петербурге за год

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    С 2022 года в Петербурге выгорели 12 автобусов. Это не считая задымлений и ложного срабатывания системы пожаротушения.

    Цифры 14 июля назвал вице-губернатор Кирилл Поляков на встрече с производителями автобусов и перевозчиками. По его словам, в эту дюжину попали именно те случаи, которые привели к утрате подвижного состава; проще говоря — в которых автобус сгорел. По больше части, пояснил он, проблема по-прежнему в утечке масла из системы гидропривода вентилятора. Кроме того, программное обеспечение иногда ошибочно определяет возгорание и начинает тушить не существующий пожар.

    «Фонтанка» неоднократно писала о возгораниях на автобусах за последний год, как газомоторных, так и дизельных, и о том, с чем они были связаны. К проблеме подключался глава СК Александр Бастрыкин. Подробнее о том, как город и перевозчики собираются решать эту проблему, — читайте на «Фонтанке».

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