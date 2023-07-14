Пожар разгорелся в заповеднике в Ленобласти. В эпицентре нашли следы людей, костёр тлел сутки

Отдых весёлой компании на природе обернулся пожаром. Люди оставили после себя мусор и тлеющий костёр — прямо на территории заказника «Мшинское болото». Об этом 14 июля сообщает Нижне-Свирский государственный заповедник.
Противопожарные камеры, установленные в заказнике, днём 3 июля зафиксировали возгорание в районе озера «Стречно». На борьбу с огнём отправились работники ПХС2 «Мшинское» и отдела охраны ФГБУ «Нижне-Свирский ГПЗ». Благодаря оперативному реагированию торфяной пожар удалось локализовать, он не успел перерасти в полномасштабное стихийное бедствие. Пострадало не более 0,16 гектара леса. А причиной ЧП стал незатушенный костёр.
«На месте возгорания были обнаружены признаки присутствия человека — костровище, следы установки палаток, разбросанные пустые бутылки, бытовой мусор. Предположительно, группа нарушителей из пяти-шести человек покинула стоянку за день до происшествия», — отмечается в сообщении.
Такие действия подпадают под статьи КОАП РФ и наказываются штрафами:
статья 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» — 3–4 тысячи рублей;
стать 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» — предупреждение или штрафа в 15–30 тысяч рублей.