СК показал допрос матери, которую подозревают в убийстве 10-месячной дочери в Ярославле

Видео допроса 35-летней жительницы Ярославля, которую подозревают в убийстве 10-месячной дочери, показал Следственный комитет России. На кадрах также виден береги реки Которосль, из которой выловили тело девочки.
Следственный комитет России
Как пишет 76.RU, очевидцы рассказали, что женщина пришла на берег с двумя детьми и пропала с младенцем на руках. Ее семилетний сын начал бегать по берегу и попросил помощи у работников шиномонтажной мастерской. Они вызвали полицию, нашли отца ребят, а мать троих детей задержали на берегу.
Источник портала утверждает, что женщина якобы решилась утопить дочь, поскольку ей казалось, что ее детей хотят убить.