В Ярославле мать утопила в реке 10-месячную дочку. Семилетний сын смог сбежать

Тело десятимесячного младенца выловили из реки Которосль в Кировском районе Ярославля. Выяснилось, что ребенка могла утопить собственная мать. 35-летняя женщина задержана по уголовному делу об убийстве малолетнего, сообщает 14 июля Следственный комитет региона.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
По данным источника 76.RU, женщина воспитывала троих детей 7 лет, 3 лет и 10-месячную дочку. Якобы ей показалось, что детей хотят убить, и она решила сделать это сама.
Утопила дочку, а 7-летний ребенок убежал, — рассказал собеседник портала.
По словам очевидцев, женщина пришла на берег с двумя детьми и пропала с младенцем на руках. Ее сын начал бегать по берегу и попросил помощи у работников шиномонтажной мастерской. Они вызвали полицию, нашли отца ребят, а мать задержали на берегу.
Старшие дети женщины сейчас находятся с отцом.