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    В Ярославле мать утопила в реке 10-месячную дочку. Семилетний сын смог сбежать

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    35 комментариев

    Тело десятимесячного младенца выловили из реки Которосль в Кировском районе Ярославля. Выяснилось, что ребенка могла утопить собственная мать. 35-летняя женщина задержана по уголовному делу об убийстве малолетнего, сообщает 14 июля Следственный комитет региона.

    Фото: СК по Ярославской области
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    На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

    По данным источника 76.RU, женщина воспитывала троих детей 7 лет, 3 лет и 10-месячную дочку. Якобы ей показалось, что детей хотят убить, и она решила сделать это сама.

    Утопила дочку, а 7-летний ребенок убежал, — рассказал собеседник портала.

    По словам очевидцев, женщина пришла на берег с двумя детьми и пропала с младенцем на руках. Ее сын начал бегать по берегу и попросил помощи у работников шиномонтажной мастерской. Они вызвали полицию, нашли отца ребят, а мать задержали на берегу.

    Старшие дети женщины сейчас находятся с отцом.

    Фото: СК по Ярославской области

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    Комментарии 35

    Гость14 Июл 2023 в 12:45
    Жаль малышку🙏
    +0−0
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