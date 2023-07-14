Volkswagen смотал отбойник на трассе М-11 в Ленобласти. Водитель не выжил

Смертельное ДТП произошло на скоростной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти поздним вечером 13 июля. Легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла.
Около 23 часов на 581-м километре автодороги М-11 «Нева» легковой автомобиль Volkswagen врезался в отбойник, сообщает 14 июля 47News со ссылкой на дорожную полицию и Аварийно-спасательную службу ЛО. Машина снесла несколько метров ограждения, а самой ей разворотило переднюю часть и левый бок.
В результате аварии 32-летний водитель «Фольксвагена» погиб на месте. К половине третьего часа ночи спасатели деблокировали его тело при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали полиции.