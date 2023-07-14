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    Volkswagen смотал отбойник на трассе М-11 в Ленобласти. Водитель не выжил

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    Смертельное ДТП произошло на скоростной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленобласти поздним вечером 13 июля. Легковой автомобиль превратился в груду искореженного металла.

    Около 23 часов на 581-м километре автодороги М-11 «Нева» легковой автомобиль Volkswagen врезался в отбойник, сообщает 14 июля 47News со ссылкой на дорожную полицию и Аварийно-спасательную службу ЛО. Машина снесла несколько метров ограждения, а самой ей разворотило переднюю часть и левый бок.

    В результате аварии 32-летний водитель «Фольксвагена» погиб на месте. К половине третьего часа ночи спасатели деблокировали его тело при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали полиции.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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