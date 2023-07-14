Isuzu уходит из России

Японский автомобильный концерн Isuzu Motors принял решение уйти из России. Об этом стало известно 14 июля, сообщает «Киодо».



По данным агентства, концерн передал российской компании «Соллерс» акции своего российского дочернего предприятия и сборочный завод в Ульяновской области со штатом в 200 сотрудников.



Производство на заводе было остановлено в марте 2022 года после начала СВО из-за проблем с поставкой запчастей. Теперь «решено прекратить производство, поскольку перспектив его возобновления нет», отмечается в сообщении.



Завод в России был открыт в 2008 году. В 2021 году на его долю пришлось около 1% мирового производства коммерческих грузовиков Isuzu — около 3,7 тысячи машин. В последнем финансовом году убыток составил около 1,7 млрд иен (1,11 млрд рублей). В этом году российский Минпромторг включил Isuzu в список параллельного импорта.