    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.18eur100.68

    Isuzu уходит из России

    4843
    56 комментариев

    Японский автомобильный концерн Isuzu Motors принял решение уйти из России. Об этом стало известно 14 июля, сообщает «Киодо».

    По данным агентства, концерн передал российской компании «Соллерс» акции своего российского дочернего предприятия и сборочный завод в Ульяновской области со штатом в 200 сотрудников.

    Производство на заводе было остановлено в марте 2022 года после начала СВО из-за проблем с поставкой запчастей. Теперь «решено прекратить производство, поскольку перспектив его возобновления нет», отмечается в сообщении.

    Завод в России был открыт в 2008 году. В 2021 году на его долю пришлось около 1% мирового производства коммерческих грузовиков Isuzu — около 3,7 тысячи машин. В последнем финансовом году убыток составил около 1,7 млрд иен (1,11 млрд рублей). В этом году российский Минпромторг включил Isuzu в список параллельного импорта.

    UPD: Компания «Соллерс» сообщила о закрытии сделки по приобретению 100% долей «Исузу Рус». «Соллерс» будет поставлять запчасти для грузовых автомобилей Isuzu в Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    IsuzuАвтоконцерныУход из РоссииУход брендов
    ЛАЙК10
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 56

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    56
    close