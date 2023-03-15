Минпромторг расширил список брендов для параллельного импорта

В перечень товаров, разрешенных к ввозу по схеме параллельного импорта, добавили 11 автомобильных брендов, а также товары производителей моторных масел, запчастей, косметики, парфюмерии, игрушек и другие бренды, например IKEA. Соответствующий приказ Минпромторга РФ опубликован 15 марта на официальном портале правовой информации.
В расширенный список вошли автомобильные марки Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot и Renault. Среди производителей моторных масел в перечень добавили Shell, Helix и Rimula. К ним присоединились запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники от Caterpillar и Bauer Kompressoren и бытовая техника Zanussi и Wahl.
Помимо этого, в перечень добавили продукцию IKEA. Вошли туда косметические и парфюмерные бренды Kerastase и Yves Saint Laurent, а также игрушки и детские товары Hasbro, Logitech, Nintendo и других производителей.
В марте 2022 года российское правительство легализовало параллельный импорт, который предполагает ввоз товаров ушедших из России компаний через альтернативные каналы поставок. В скором времени Минпромторг намерен вместо названий брендов включать в перечень правообладателей, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. По мнению чиновников, это упростит администрирование процедуры параллельного импорта.