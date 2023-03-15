Минпромторг расширил список брендов для параллельного импорта

В перечень товаров, разрешенных к ввозу по схеме параллельного импорта, добавили 11 автомобильных брендов, а также товары производителей моторных масел, запчастей, косметики, парфюмерии, игрушек и другие бренды, например IKEA. Соответствующий приказ Минпромторга РФ опубликован 15 марта на официальном портале правовой информации.



В расширенный список вошли автомобильные марки Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Opel, Peugeot и Renault. Среди производителей моторных масел в перечень добавили Shell, Helix и Rimula. К ним присоединились запчасти для сельскохозяйственной и судовой техники от Caterpillar и Bauer Kompressoren и бытовая техника Zanussi и Wahl.