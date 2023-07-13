Арсенальная улица превратилась в реку во время гидравлических испытаний, маршруты транспорта изменены

Ненадежный участок трубы был выявлен в ходе гидравлических испытаний в Калининском районе Петербурга. Вода вырвалась из-под земли на Арсенальной улице, 66 днем 13 июля, об этом «Фонтанке» сообщил подписчик.
читатель «Фонтанки» Владимир
Из-за прорыва пришлось изменить маршруты наземного транспорт. Как рассказали в пресс-службе «Организатора перевозок», информация актуальна для автобусного маршрута № 37 и троллейбусных маршрутов №№ 8, 43.
«Автобусы № 37 следуют по своей трассе до Арсенальной ул., далее Минеральная ул., Кондратьевский пр., своя трасса. Троллейбусы №№ 8, 43 следуют по Кондратьевскому пр.», — уточнили в учреждении.
Как уточнили «Фонтанке» в Теплосети города, температура воды не превышает 40 градусов.