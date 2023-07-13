Киносъемки на несколько дней перекроют улицы в центре Петербурга

Съемки двух художественных фильмов на три дня внесут изменения в схему движения транспорта в центре Петербурга. Ряд улиц перекроют, на других запретят парковаться, сообщает комитет по транспорту.



В связи со съемками фильма «Столыпин» с 18:00 14 июля до 23:59 16 июля перекроют проезд по Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади, набережной Зимней канавки и проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади. А с 08:00 15 июля до 20:00 16 июля будут периодически перекрывать участок набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста, но не более чем на 20 минут в течение часа.