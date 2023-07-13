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    Киносъемки на несколько дней перекроют улицы в центре Петербурга

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    Съемки двух художественных фильмов на три дня внесут изменения в схему движения транспорта в центре Петербурга. Ряд улиц перекроют, на других запретят парковаться, сообщает комитет по транспорту.

    В связи со съемками фильма «Столыпин» с 18:00 14 июля до 23:59 16 июля перекроют проезд по Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади, набережной Зимней канавки и проезду вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади. А с 08:00 15 июля до 20:00 16 июля будут периодически перекрывать участок набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста, но не более чем на 20 минут в течение часа.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    С 00:00 до 23:59 14 июля на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой и на нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки введут запрет остановки. Кроме того, с 00:00 до 23:59 19 июля будет запрещено парковаться на Загородном проспекте от улицы Ломоносова до переулка Джамбула.

    В течение 15 и 16 июля ограничений добавят съемки фильма «Почти Герой Советского Союза». Для них перекроют:

    • с 07:00 до 22:00 15 июля — на четной стороне набережной канала Грибоедова от дома 3 по Малой Подьяческой улице до дома 98 и нечетной стороне от дома 91 до Театральной площади, а также в Львином переулке;
    • с 08:00 до 23:00 16 июля — на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от проспекта Римского-Корсакова до Никольской площади;
    • с 08:00 до 23:00 16 июля, но не более чем на 10 минут в течение часа — на четной стороне набережной канала Грибоедова от дома 114 до дома 25 по проспекту Римского-Корсакова и нечетной стороне от дома 111 до проспекта Римского-Корсакова, а также на проспекте Римского-Корсакова от Никольской площади до набережной канала Грибоедова.
    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Помимо этого запретят парковаться:

    • с 00:00 до 22:00 15 июля — на четной стороне набережной канала Грибоедова от проспекта Римского-Корсакова до дома 98, нечетной стороне от дома 91 до Театральной площади и в Львином переулке;
    • с 00:00 до 23:00 16 июля — на четной стороне набережной канала Грибоедова от дома 114 до дома 25 по проспекту Римского-Корсакова, нечетной стороне от дома 111 до Никольской площади и на проспекте Римского-Корсакова от Никольской площади до набережной канала Грибоедова.
    Фото: комитет по транспорту Петербурга
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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