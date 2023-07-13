Киносъемки на несколько дней перекроют улицы в центре Петербурга

Съемки двух художественных фильмов на три дня внесут изменения в схему движения транспорта в центре Петербурга. Ряд улиц перекроют, на других запретят парковаться, сообщает комитет по транспорту.
В связи со съемками фильма «Столыпин» с 18:00 14 июля до 23:59 16 июля перекроют проезд по Миллионной улице от Мошкова переулка до Дворцовой площади, набережной Зимней канавки и проезду вдоль
С 00:00 до 23:59 14 июля на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, в проезде вдоль
В течение 15 и 16 июля ограничений добавят съемки фильма «Почти Герой Советского Союза». Для них перекроют:
- с 07:00 до 22:00 15 июля — на четной стороне набережной канала Грибоедова от
дома 3по Малой Подьяческой улице до дома 98и нечетной стороне от дома 91до Театральной площади, а также в Львином переулке;
- с 08:00 до 23:00 16 июля — на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от проспекта Римского-Корсакова до Никольской площади;
- с 08:00 до 23:00 16 июля, но не более чем на 10 минут в течение часа — на четной стороне набережной канала Грибоедова от
дома 114до дома 25по проспекту Римского-Корсакова и нечетной стороне от дома 111до проспекта Римского-Корсакова, а также на проспекте Римского-Корсакова от Никольской площади до набережной канала Грибоедова.
Помимо этого запретят парковаться:
- с 00:00 до 22:00 15 июля — на четной стороне набережной канала Грибоедова от проспекта Римского-Корсакова до
дома 98, нечетной стороне от дома 91до Театральной площади и в Львином переулке;
- с 00:00 до 23:00 16 июля — на четной стороне набережной канала Грибоедова от
дома 114до дома 25по проспекту Римского-Корсакова, нечетной стороне от дома 111до Никольской площади и на проспекте Римского-Корсакова от Никольской площади до набережной канала Грибоедова.