Грубых коллекторов в Петербурге приговорили к колонии за вымогательство и навязанное гостеприимство

О решении 13 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. В процессе выяснилось, что преступную группу создал Полоян. Вместе с Мамедовым они заливали клей в замочные скважины, раскидывали по ящикам листовки с личной информацией должников, угрожали расправой, в том числе изнасилованием. По одному из эпизодов, фигуранты ворвались в квартиру, где находился несовершеннолетний арендатор, и насильно всучили ему бумагу с указанием долга в 170 тысяч рублей за владелицей квартиры — это потянуло на статью 139 УК РФ — незаконное проникновение в жилище.

К длительным срокам в колонии приговорены Сурен Полоян и Гусейн Мамедов. Они выбивали долги у клиентов микрофинансовых организаций.

При этом никаких юридически оформленных договоренностей с кем-то из МФО у Полояна не было, а в некоторых случаях не существовали и реальные долги.

Организатор получил 9,5 года за 12 эпизодов, Мамедов 8,5 за шесть эпизодов. Оба признали вину только частично.

Как ранее писала «Фонтанка», после задержания Мамедов утверждал, что Полоян заставил его работать коллектором, потому что он сам был должником.