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    Тело иностранца нашли в ванной запертой квартиры на юге Петербурга

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    СК Пушкинского района устанавливает обстоятельства смерти иностранца, тело которого нашли в закрытой квартире в Шушарах.

    Погибшего, 34-летнего гражданина Белоруссии, накануне днем в квартире на улице Первомайской нашел его земляк, стало известно «Фонтанке» 13 июля. Умершему иностранцу через несколько дней исполнилось бы 35.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла тело мужчины в ванной комнате. На голове погибшего нашли травмы.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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