Тело иностранца нашли в ванной запертой квартиры на юге Петербурга

СК Пушкинского района устанавливает обстоятельства смерти иностранца, тело которого нашли в закрытой квартире в Шушарах.



Погибшего, 34-летнего гражданина Белоруссии, накануне днем в квартире на улице Первомайской нашел его земляк, стало известно «Фонтанке» 13 июля. Умершему иностранцу через несколько дней исполнилось бы 35.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла тело мужчины в ванной комнате. На голове погибшего нашли травмы.



Тело направлено в морг для установления причины смерти.

