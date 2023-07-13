«Хорошо, но не идеально». Что сказали Украине на саммите НАТО в Вильнюсе и как отреагировала Россия

Фото: Kay Nietfeld / dpa / picture-alliance / TASS Поделиться Поделиться





Второй день саммита НАТО в Вильнюсе подошел к концу. Едва ли можно было ожидать, что он принесет что-то новое помимо того, о чем говорили накануне. Однако важные заявления прозвучали.

Напомним, в первый день саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что план действий по членству в альянсе будет отменен для Украины, однако она должна выполнить ряд условий, в том числе связанных с безопасностью и борьбой с коррупцией. Еще один пункт – завершение боевых действий. Приглашение Киев получит, если дадут добро все союзники. Для России НАТО – не угроза, говорилось в коммюнике. Подробнее читайте здесь.



12 июля присутствующий на саммите президент Украины Владимир Зеленский назвал «хорошими» результаты встречи в Вильнюсе в связи с отменой ПДЧ, однако «не идеальными», ведь его страна не получила приглашение в НАТО.

Состоялось первое заседание совета «Украина – НАТО». Этот орган, по словам Столтенберга, – не абстрактная комиссия, а настоящий совет, который сможет принимать решения. А цель этого совета — приблизить вступление Украины в НАТО.

Успел Зеленский встретиться и с президентом США Джо Байденом. На вопрос журналистов о том, как скоро Украина может вступить в НАТО после завершения конфликта с РФ, Байден пошутил, что «через один час и 20 минут». В ходе беседы американский лидер отметил, что в Киеве «много раз были разочарованы» тем, что поставки оружия осуществлялись недостаточно быстро, однако заверил, что США делает все, чтобы максимально оперативно поставлять все необходимое.



Днем «Большая семерка» опубликовала совместную декларацию по поддержке Украины. Среди прочего, в ней говорится о том, что страны G7 будут помогать Киеву, сколько потребуется; поставки Украине оружия дальнего действия, в том числе бронетехники, средств ПВО и боевой авиации названы одним из приоритетов; предусматривается поддержка оборонной промышленности Украины и обучение ВСУ; заморозка российских активов до выплаты Киеву «компенсации», обязательства G7 по обеспечению защиты Украины и сдерживания возможной «агрессии» со стороны России в будущем.



По словам Джо Байдена, вопрос о членстве Украины в НАТО не имеет значения в связи с гарантиями в сфере безопасности со стороны Запада. Готовность Киева к переговорам по этим самым гарантиям президент США обсуждал в среду с Зеленским. Ближе к ночи Байден вновь подтвердил, что Украина не присоединится к НАТО пока не завершатся боевые действия. В Госдепе подчеркивали, что иной сценарий означал бы начало войны между США и РФ.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем заявил, что в Москве считают гарантии Украины со стороны G7 «чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным» решением, так как таким образом страны «семерки» посягают на безопасность России.



Помимо этого, было объявлено, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи, который включает более 70 боевых и вспомогательных машин, снаряды снарядов для танков Challenger 2 и еще $65 млн на ремонт ранее поставленной техники.

Свой пакет помощи подготовила и Германия – на 700 млн евро. Туда войдут две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard, снаряды и боеприпасы.



А помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что обучение украинских летчиков использованию истребителей F-16 «займет некоторое время, после чего будет осуществлена поставка F-16, вероятно, европейскими странами».



Еще одним вопросом стала зерновая сделка, срок которой подходит к концу 17 июля и пока не продлен. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара продолжает переговоры. Он отметил, что у президента РФ Владимира Путина «есть ряд предложений» по данному вопросу, которые Турция учла. Тогда же и появились сообщения, что генсек ООН Антониу Гутерреш направил Путину письмо с предложением, направленным на «на гармонизацию дальнейшей реализации» стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов.



МИД России тоже успел подвести итоги саммита. Там сочли, что НАТО «окончательно вернулась к схемам «холодной войны». В Москве обещают внимательно проанализировать результаты саммита и отреагировать «с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов», в том числе укреплять «военную организацию и систему обороны страны».

