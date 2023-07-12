Столтенберг объяснил, зачем нужен совет «Украина — НАТО»

Совет «Украина — НАТО» позволит принимать реальные решения. Об этом 12 июля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе.



По словам Столтенберга, в ходе саммита в Вильнюсе «произошло реальное сближение Киева с альянсом». Были приняты решения о «конкретных шагах», которые приведут Украину в НАТО. Он заявил, что Украина сейчас «как никогда близка к НАТО», но сможет вступить в альянс, только когда будут выполнены необходимые условия.

«Будущий совет «Украина — НАТО» — это не абстрактная комиссия, а настоящий совет, он сможет принимать решения. На этом совете будут на равной основе заседать представители Украины и стран — членов альянса. Он будет действовать на министерском уровне, уровне послов и военных советников. Цель этого совета — приблизить вступление Украины в НАТО», — сказал он.

