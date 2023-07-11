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    Госдеп США: вступление Украины в НАТО в ходе боевых действий означало бы войну США с РФ, при Байдене такого не произойдет

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    Вступления Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, передаёт 11 июля ТАСС заявление руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера. Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, сказал представитель госдепа.

    «Это означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит [администрацией США], этого не произойдет», — цитирует ТАСС слова Миллера.

    Напомним, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе страны-участницы согласилась упростить процесс присоединения Украины к НАТО. Процедура пройдет в один этап, а не в два. Альянс намерен «направить приглашение» Украине, если все члены НАТО согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. В том числе — завершение боевых действий на её территории. С тем, что невозможно принять Украину в альянс до завершения конфликта, согласны все союзники по блоку.

    Сейчас самая срочная задача — «обеспечить победу Украины», иначе вопрос о членстве вообще не будет стоять, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    В Кремле же ускоренное вступление Украины в НАТО назвали угрозой европейской безопасности. «Это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны отдавать себе в этом отчет», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Подробнее о том, что было сказано и сделано в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, читайте в большом материале «Фонтанки» здесь.

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