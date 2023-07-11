Госдеп США: вступление Украины в НАТО в ходе боевых действий означало бы войну США с РФ, при Байдене такого не произойдет

Вступления Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, передаёт 11 июля ТАСС заявление руководителя пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллера. Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, сказал представитель госдепа.

«Это означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит [администрацией США], этого не произойдет», — цитирует ТАСС слова Миллера.



Напомним, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе страны-участницы согласилась упростить процесс присоединения Украины к НАТО. Процедура пройдет в один этап, а не в два. Альянс намерен «направить приглашение» Украине, если все члены НАТО согласятся и Киев выполнит все необходимые условия. В том числе — завершение боевых действий на её территории. С тем, что невозможно принять Украину в альянс до завершения конфликта, согласны все союзники по блоку.



Сейчас самая срочная задача — «обеспечить победу Украины», иначе вопрос о членстве вообще не будет стоять, подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

