Водителей ждут новые ограничения на Стачек, Большой Пороховской и набережных Петроградской стороны

Новые закрытия и ограничения движения с 14 июля вступят в силу в трех районах Петербурга: Кировском, Красногвардейском и Петроградском. В том числе изменится схема движения в районе проспекта Стачек и Большой Пороховской улицы.
До 27 июля в связи для строительства инженерных сетей закроют сквозное движение по Промышленной улице от Кемеровской улицы до улицы Калинина, сообщает 12 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по Кемеровской улице и улице Калинина.
С 8:00 14 июля до 8:00 15 июля ограничат проезд на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева с закрытием сквозного проезда по улице Трефолева. Это связано с продолжающимся дорожным ремонтом на Стачек.
Также очередной этап ремонта дороги начнется на Большой Пороховской улице. С 14 по 16 июля ограничат движение транспорта на перекрестке Большой Пороховской улицы и проспекта Металлистов.
На Петроградской стороне водителей ждут новые ограничения из-за работ по прокладке газопровода. С 14 по 15 июля перекроют движение по набережной реки Малой Невки в направлении от Санаторной аллеи к проспекту Динамо и по набережной реки Крестовки в направлении от проспекта Динамо к 2-й Березовой аллее. Объезд предусмотрен по Санаторной, Боковой, 2-й Березовой и Большой аллеям.