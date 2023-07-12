Водителей ждут новые ограничения на Стачек, Большой Пороховской и набережных Петроградской стороны

Новые закрытия и ограничения движения с 14 июля вступят в силу в трех районах Петербурга: Кировском, Красногвардейском и Петроградском. В том числе изменится схема движения в районе проспекта Стачек и Большой Пороховской улицы.

До 27 июля в связи для строительства инженерных сетей закроют сквозное движение по Промышленной улице от Кемеровской улицы до улицы Калинина, сообщает 12 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Объехать участок можно будет по Кемеровской улице и улице Калинина.