    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, сев

    757мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.63eur99.89

    В Ленобласти обсуждают механизм отправки задержанных за преступления сразу на СВО

    4326
    49 комментариев

    Во Всеволожском районе Ленинградской области прошло совещание, где обсуждался вопрос — как избавить задержанных за нетяжкие преступления от наказания, если они подписывают контракт с Минобороны. Эксперты в недоумении.

    О совещании с участием администрации, представителей военкомата и МВД 12 июля пишут 47news. По данным издания, речь шла о том, как поступать с задержанными, если они готовы отправиться на СВО. В категорию преступлений небольшой и средней тяжести входят, например, побои, кража, мошенничество и угон без цели хищения.

    Главным препятствием, по мнению опрошенных 47news экспертов, является отсутствие четкого механизма по прекращению материала проверки и отказу в возбуждении уголовного дела, если задержанный вдруг готов вступить в ряды вооруженных сил. Кроме того, неясно, каким образом решать вопросы с потерпевшими и компенсировать им ущерб, хотя некоторые адвокаты считают, что это можно делать в рамках гражданского иска.

    Напомним, 24 июня президент России подписал закон, который устанавливает основания для освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о службе в армии. В нем также речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести.

    О том, к какому выводу пришли участники совещания во Всеволожском районе, — читайте на 47news.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ26
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 49

    12 Июл 2023 в 19:41
    Это по плану
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    49
    close