В Ленобласти обсуждают механизм отправки задержанных за преступления сразу на СВО

Во Всеволожском районе Ленинградской области прошло совещание, где обсуждался вопрос — как избавить задержанных за нетяжкие преступления от наказания, если они подписывают контракт с Минобороны. Эксперты в недоумении.
О совещании с участием администрации, представителей военкомата и МВД 12 июля пишут 47news. По данным издания, речь шла о том, как поступать с задержанными, если они готовы отправиться на СВО. В категорию преступлений небольшой и средней тяжести входят, например, побои, кража, мошенничество и угон без цели хищения.
Главным препятствием, по мнению опрошенных 47news экспертов, является отсутствие четкого механизма по прекращению материала проверки и отказу в возбуждении уголовного дела, если задержанный вдруг готов вступить в ряды вооруженных сил. Кроме того, неясно, каким образом решать вопросы с потерпевшими и компенсировать им ущерб, хотя некоторые адвокаты считают, что это можно делать в рамках гражданского иска.
Напомним, 24 июня президент России подписал закон, который устанавливает основания для освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о службе в армии. В нем также речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести.
О том, к какому выводу пришли участники совещания во Всеволожском районе, — читайте на 47news.