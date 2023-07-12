В Ленобласти обсуждают механизм отправки задержанных за преступления сразу на СВО

Во Всеволожском районе Ленинградской области прошло совещание, где обсуждался вопрос — как избавить задержанных за нетяжкие преступления от наказания, если они подписывают контракт с Минобороны. Эксперты в недоумении.



О совещании с участием администрации, представителей военкомата и МВД 12 июля пишут 47news. По данным издания, речь шла о том, как поступать с задержанными, если они готовы отправиться на СВО. В категорию преступлений небольшой и средней тяжести входят, например, побои, кража, мошенничество и угон без цели хищения.

