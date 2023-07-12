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    Велосипедисты на день перекроют ЗСД. Магистраль примет велоэтап триатлона

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    Фото: «Магистраль Северной столицы»
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    В воскресенье, 16 июля, на Западном скоростном диаметре Петербурга пройдет велоэтап триатлона «Медный всадник». В связи с этим часть магистрали на время будет закрыта для автомобилей.

    Велогонка пройдет по всем трем участкам ЗСД, участникам предстоит преодолеть дистанции протяженностью 90 или 180 километров. На время подготовки и проведения соревнований 16 июля для проезда автотранспорта будет закрыт участок ЗСД от развязки с трассой «Скандинавия» до развязки с Благодатной улицей при движении с севера на юг, сообщает 12 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    С 03:30 и до окончания мероприятия, которое намечено на 16:00, будет закрыт участок от съезда с трассы «Скандинавия» на ЗСД до съезда с ЗСД на набережную Макарова. А с 04:00 до окончания гонки перекроют участок от развязки с набережной Макарова до Благодатной улицы. Перекроют для соревнований и улицы Петербурга, подробнее об ограничениях читайте здесь.

    Напомним также, что с 14 по 17 июля на ЗСД будут поочередно закрывать съезды на развязке с набережной Макарова.

    Фото: «Магистраль Северной столицы»

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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