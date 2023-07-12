Велосипедисты на день перекроют ЗСД. Магистраль примет велоэтап триатлона

В воскресенье, 16 июля, на Западном скоростном диаметре Петербурга пройдет велоэтап триатлона «Медный всадник». В связи с этим часть магистрали на время будет закрыта для автомобилей.



Велогонка пройдет по всем трем участкам ЗСД, участникам предстоит преодолеть дистанции протяженностью 90 или 180 километров. На время подготовки и проведения соревнований 16 июля для проезда автотранспорта будет закрыт участок ЗСД от развязки с трассой «Скандинавия» до развязки с Благодатной улицей при движении с севера на юг, сообщает 12 июля пресс-служба «Магистрали Северной столицы».