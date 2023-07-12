Детское порно нашли в рабочем компьютере задержанного по педофильскому делу жителя Кудрово

Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска нашли на рабочем компьютере задержанного по делу о педофилии топ-менеджера фирмы фривольную переписку и фото обнаженной девочки.
47-летнему жителю Кудрово, которого задержали в мае этого года, предъявили еще одно обвинение, стало известно «Фонтанке» 12 июля. По предварительной информации, следствие уверено, что с февраля по март 2022 года на своем рабочем месте в Петербурге он в интернете переписывался с 9-летней школьницей. Мужчина, который был одним из руководителей фирмы, работающей в сфере обеспечения автоперевозок, общался с ребенком и провоцировал её обнажаться, фотографировать себя и пересылать ему результат.
Дело возбуждено по статье «Изготовление и оборот материалов порнографического содержания с несовершеннолетними».