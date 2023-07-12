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    На детской площадке в Колпино задержали двух «робингудов»

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    Неудавшегося актера и безработного задержали на детской площадке в Колпино после жалоб жителей на стрельбу.

    В службу 112 первое сообщение с улицы Братьев Радченко поступило накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. Звонившая рассказывала, что двое мужчин установили на детской площадке у дома 2 мишени и стреляют по ним из ружья.

    Наряд нашел по указанному адресу 34-летнего неработающего местного жителя и его 35-летнего товарища. У последнего в соцсетях полно рекламы игр, а в графе «Образование» записан театральный вуз.

    У мужчин изъяли винтовку «Байкал», а на детской площадке — галерею пластиковых бутылок, по которым из нее стреляли.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На ночь в отделе оставили только жителя Колпино.

    Оба, стоит отметить, ранее уже привлекались к уголовной ответственности — за имущественные и наркотические преступления.

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    ВинтовкаСтрельбаДетская площадкаЗадержание
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