На детской площадке в Колпино задержали двух «робингудов»

Неудавшегося актера и безработного задержали на детской площадке в Колпино после жалоб жителей на стрельбу.



В службу 112 первое сообщение с улицы Братьев Радченко поступило накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. Звонившая рассказывала, что двое мужчин установили на детской площадке у дома 2 мишени и стреляют по ним из ружья.



Наряд нашел по указанному адресу 34-летнего неработающего местного жителя и его 35-летнего товарища. У последнего в соцсетях полно рекламы игр, а в графе «Образование» записан театральный вуз.

