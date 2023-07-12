На детской площадке в Колпино задержали двух «робингудов»

Неудавшегося актера и безработного задержали на детской площадке в Колпино после жалоб жителей на стрельбу.
В службу 112 первое сообщение с улицы Братьев Радченко поступило накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 июля. Звонившая рассказывала, что двое мужчин установили на детской площадке у дома 2 мишени и стреляют по ним из ружья.
Наряд нашел по указанному адресу 34-летнего неработающего местного жителя и его 35-летнего товарища. У последнего в соцсетях полно рекламы игр, а в графе «Образование» записан театральный вуз.
У мужчин изъяли винтовку «Байкал», а на детской площадке — галерею пластиковых бутылок, по которым из нее стреляли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». На ночь в отделе оставили только жителя Колпино.
Оба, стоит отметить, ранее уже привлекались к уголовной ответственности — за имущественные и наркотические преступления.