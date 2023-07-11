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    Мемориальная доска Ахматовой с Крестов вернулась в УФСИН. Пока на хранение

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    Мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой, которая пропала со стены бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге и нашлась в полиции, была передана УФИН на ответственное хранение. Это следует от ответа госкорпорации «ДОМ.РФ» на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

    В ответе за подписью управляющего директора Анатолия Азизова говорится, что «принимая во внимание историческую значимость» мемориальной доски, госкорпорация обратилась в полицию, которая передала доску на ответственное хранение в УФСИН.

    На пропажу со стены КПП Крестов мемориальной доски, на которой выбиты строки «Реквиема» Ахматовой и портрет поэтессы, в июне обратил внимание петербургский фотограф Миша Бурлацкий. Спустя неделю «Фонтанка» нашла доску в 21-м отделе полиции по Калининскому району и выяснила, что снял её адвокат Владимир Филатов. Он же потом и передал доску полиции. Мужчина объяснил свои действия желанием сохранить эту историческую достопримечательность.

    Редакция также поговорила с Александром Житиневым, который руководил Крестами, когда родилась и была воплощена в жизнь идея повесить мемориальную доску. Он рассказал, что ее создали умельцы-зеки.

    Кресты были переданы госкорпорации «ДОМ.РФ», которой предстоит реализовать комплекс на торгах. Предполагается, что там откроется общественно значимый объект. Так как доска не числится ни на балансе УФСИН, ни на балансе «ДОМ.РФ», формально она ничья, и градозащитники обеспокоились ее судьбой и вопросом сохранения, пока доска не вернется на своё историческое место.

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    Доска АхматовойКресты
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