Мемориальная доска Ахматовой с Крестов вернулась в УФСИН. Пока на хранение

Мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой, которая пропала со стены бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге и нашлась в полиции, была передана УФИН на ответственное хранение. Это следует от ответа госкорпорации «ДОМ.РФ» на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского.



В ответе за подписью управляющего директора Анатолия Азизова говорится, что «принимая во внимание историческую значимость» мемориальной доски, госкорпорация обратилась в полицию, которая передала доску на ответственное хранение в УФСИН.

На пропажу со стены КПП Крестов мемориальной доски, на которой выбиты строки «Реквиема» Ахматовой и портрет поэтессы, в июне обратил внимание петербургский фотограф Миша Бурлацкий. Спустя неделю «Фонтанка» нашла доску в 21-м отделе полиции по Калининскому району и выяснила, что снял её адвокат Владимир Филатов. Он же потом и передал доску полиции. Мужчина объяснил свои действия желанием сохранить эту историческую достопримечательность.