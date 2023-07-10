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    Лучшие друзья девушек остаются в России. Экспорт алмазов из страны упал на 24%

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    Экспорт алмазов из России в 2022 году упал на 24%, пишет 10 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Кимберлийского процесса*. При этом добыча алмазов в стране даже выросла на 4%.

    Как сообщает «Ъ», в компании «Алроса» объяснили снижение экспорта высокими результатами 2021 года, когда на рынке продавали накопленные за кризисные годы запасы. Другие крупные производители, в том числе Ботсвана и Канада, также сократили экспорт.

    Несмотря на заметное падение физических объемов экспорта российских алмазов, его стоимость составила в 2022 году $3,8 млрд, что всего на 4% меньше 2021 года. В прошлом году цены на алмазы росли из-за опасений насчет доступности российских камней.

    *Кимберлийский процесс — организация, созданная для контроля в торговле алмазами, главным образом для предотвращения попадания на рынок так называемых «кровавых алмазов», добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке.

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