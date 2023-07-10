Лучшие друзья девушек остаются в России. Экспорт алмазов из страны упал на 24%

Экспорт алмазов из России в 2022 году упал на 24%, пишет 10 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Кимберлийского процесса*. При этом добыча алмазов в стране даже выросла на 4%.



Как сообщает «Ъ», в компании «Алроса» объяснили снижение экспорта высокими результатами 2021 года, когда на рынке продавали накопленные за кризисные годы запасы. Другие крупные производители, в том числе Ботсвана и Канада, также сократили экспорт.

