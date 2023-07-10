Reuters: больше стран стали возвращать свое золото из-за рубежа после санкций против России

Все большее число стран репатриируют золотые резервы, которые хранились в зарубежных банках, для избегания сценария, произошедшего с золотовалютными резервами России после начала спецоперации. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Reuters со ссылкой на исследование американской инвесткомпании Invesco.

По сравнению с 2020 годом доля центральных банков, предпочитающих хранить золотовалютные активы в своей национальной юрисдикции, увеличилась с 50% до 68%.



Данные показали, что «значительная доля» центральных банков обеспокоена созданным прецедентом. В одном из ЦБ анонимно рассказали: «Мы хранили его [золото] в Лондоне… но теперь мы перевели его обратно в свою страну, чтобы держать в качества актива-убежища и хранить его в безопасности».

