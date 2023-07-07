Его считали легендой ЦСКА, а теперь обзывают звездоболом. Почему переход Марио Фернандеса в «Зенит» станет главным футбольным скандалом лета

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Футбольный клуб «Зенит» вот-вот объявит о подписании контракта с легендой ЦСКА Марио Фернандесом. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, почему это наделало столько шума в Москве.



Нынешнее межсезонье в российском футболе проходило тихо и спокойно до 6 июля, пока бразильские инсайдеры не подкинули трансферную «бомбу»: «Зенит» договорился с защитником Марио Фернандесом о контракте. Инсайд вскоре подтвердили российские источники, и в районе Садового кольца не по-детски полыхнуло.



Первым о громком переходе сообщил бразильский инсайдер Алешандре Претцель.

«Марио Фернандес договорился с "Зенитом"», — написал он в твиттере.

Информацию подтвердил российский журналист Иван Карпов. Он же накинул интригующих деталей: контракт заключен на два сезона, зарплата якобы 2,5 млн евро в год.



Следом выступил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо, и стало окончательно понятно, что во времена, когда мало что можно утаить, произошло что-то очень неожиданное.

«Ну что же. Теперь все встало на свои места и непонятные моменты получили объяснение», — написал сотрудник армейского коллектива в своем телеграм-канале. Пассивная агрессия как она есть.

Ну а дальше пошло-поехало.

«Если Марио Фернандес уйдет в «Зенит», вера в хорошее в российском футболе улетучится напрочь!» — написал в соцсетях бывший журналист, ушедший в медиафутбол, Дмитрий Егоров.



«Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Романтики это не добавляет, но счета в банках у игроков и агентов пополняются весомо», — высказалась Зарема Салихова, жена бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

«Марио Фернандес — в «Зените». Ну, это уже вообще. Марио оказался таким же звездоболом и баблорубом, как большинство из них, хотя отношение к нему было совершенно другое», — жестко высказался журналист Игорь Рабинер.

Все спортивные издания Москвы в едином порыве выступили с обсуждением моральных аспектов перехода Фернандеса в «Зенит».



Дополнительно набросил «Спорт-Экспресс», написав, что «Зенит» заплатил за трансфер «Интернасьоналу» всего 360 тысяч евро, а ЦСКА пожалел расставаться с такой суммой.



«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио. Это вранье. Совершенно понятно, почему делаются подобные вбросы, они бы помогли в объяснении. Но нет, ЦСКА не отказывался. Из переговоров накануне вечером вышла сторона игрока, объявив о подписании с другим клубом. У «Спорт-Экспресса» очередная выдумка за день», — прокомментировали новость в армейском клубе.



Возникает вопрос: а что случилось-то?

Марио Фернандес — на данный момент уже 32-летний крайний правый защитник. Родился в Сан-Паулу. Начинал играть за «Гремио». В 2012 году перешел в ЦСКА, где в итоге провел десять лет. За это время он выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России. Также получил российский паспорт и помог сборной России дойти до четвертьфинала на легендарном уже домашнем чемпионате мира в 2018 году, став одним из лучших игроков того турнира. Собственно, тогда им заинтересовались в Европе, но российский бразилец остался в Москве.



Автор: youtube.com/«Всё о футболе»

В 2019-м его пытался купить и «Зенит» за 18 млн евро, но не вышло.

«На эту тему Медведев (генеральный директор «Зенита». — Прим. ред.) мне звонил. Но тогда и сам Марио не хотел уходить, и мы не хотели его отпускать», — признался в октябре 2020 года президент ЦСКА Евгений Гинер.



Несмотря на продолжительную карьеру, интервью Фернандес в России почти не давал — он всегда был довольно закрытым и молчаливым футболистом. Но в том же 2020-м официальному сайту ЦСКА он сказал то, что в итоге и стало триггером для нынешней реакции, в которой почему-то крайним выставили «Зенит».



«Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ПФК ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но… дело не в этом. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать. Я в неоплатном долгу перед ПФК ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу», — говорил Фернандес.

Казалось бы, никогда такого не было и вот опять: футболист не сдержал слово. Но ситуация для Фернандеса выглядит еще более некрасивой из-за того, как он в мае 2022 года уходил из ЦСКА.

Тогда Фернандес сообщил о желании приостановить свою карьеру. По его словам, он устал от футбола, от участившихся травм, плюс жена забеременела.

«В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать всё то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провёл в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьёй. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын», — заявил тогда Фернандес.



ЦСКА пошел навстречу одному из лучших футболистов в своей истории и расторг контракт без каких-либо претензий. Однако уже в декабре 2022-го Марио возобновил карьеру и подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом». Тогда впервые прозвучали слова о предательстве.

«Все в любви клянутся, пока они бабки получают», — емко прокомментировал тогда ситуацию бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Роман Широков.

Однако в ЦСКА были уверены, что Фернандес по-прежнему верен армейскому клубу.

«Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил бы карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов. Он сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА после годичной аренды. И вот этот год, что он сейчас заберет, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», — сказал тогда главный специалист ЦСКА по международным отношениям Максим Головлев в эфире ютуб-канала армейцев.



О таком же сценарии говорил и агент игрока Жорже Машаду.

«Марио вернется в ЦСКА. Возможно, в следующем декабре», — заявил в декабре агент.

Но уже в марте настроение Машаду резко изменилось.

«Марио скоро может вернуться в ЦСКА? Нет, это ложь. У него контракт с «Интернасьоналом» до декабря. Дальше — посмотрим».

Когда ЦСКА решил напомнить игроку об обещании, которое он дал, оказалось, что теперь армейцы должны заплатить отступные «Интернасьоналу». Как показали дальнейшие события, речь шла о символических для современного футбола деньгах — 360 тысяч евро. Но ЦСКА уперся: ведь в свое время игроку пошли навстречу, не потребовав компенсации за досрочное расторжение контракта, взяв с него всего одно обещание.

«Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций», — заявили в ЦСКА после новостей о его переходе в «Зенит».



Автор: youtube.com/CSKA TV

Петербургский клуб в свою очередь точно никому и ничего не должен был. Но даже при этом, как уверяет главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сине-бело-голубые вели себя корректно по отношению к ЦСКА.



«На сегодняшний день могу сказать то, что футбольный клуб «Зенит» абсолютно корректно ведет себя в этой ситуации, на сто процентов. И мы вступили в контакт с представителями Марио только после того, как представитель игрока объявил о том, что приоритетное право ЦСКА утрачено клубом. Я это знаю сто процентов. Как закончатся переговоры — посмотрим, но позиция клуба здесь абсолютно чиста, ясна и понятна. Нам игрок интересен», — подчеркнул Семак.



Другое дело, непонятно, зачем «Зениту» нужен почти 33-летний Марио Фернандес, форма которого, скоростные качества, так необходимые для крайнего защитника, да и в целом мотивация сейчас под большим вопросом. Но Сергею Семаку виднее.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

