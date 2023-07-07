Пятилетняя петербурженка упала со второго этажа на даче под Гатчиной

Загородный отдых закончился тяжёлыми травмами для пятилетней девочки из Пушкинского района Петербурга. Непреодолимой для неё оказалась лестница в доме.
Скорая увезла ребёнка из коттеджного посёлка в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на четверг, стало известно «Фонтанке» 7 июля. По предварительным данным, несколькими часами ранее девочка, приехавшая с матерью на дачу из Шушар, по недосмотру оступилась на лестнице. Она упала со второго этажа, ударившись головой об пол.
Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.