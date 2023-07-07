Более 80 человек пострадали в аварии с двухэтажным автобусом в Нью-Йорке

При столкновении двух автобусов в Нью-Йорке более 80 человек получили ранения. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает ABC со ссылкой на пожарную службу США.
Автор: CBS New York
На перекрестке в Манхэттене столкнулись двухэтажный экскурсионный и городской автобусы. По предварительным данным, виновником оказался водитель первого транспортного средства — он проехал на красный свет.
Как пишет CBS News, большинство пострадавших получили порезы, синяки, у некоторых есть подозрения на травмы головы и шеи. Опасных для жизни ранений нет.