Набиуллина: Банки рассматривают возможность выхода на рынок новых регионов России

Российские банки рассматривают возможность выхода на рынок новых регионов страны. Важно, чтобы граждане и бизнес могли выбирать, к кому обращаться за услугами. Об этом на Финансовом конгрессе 6 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Фонтанки» о том, изъявляют ли банки желание начать работу на новых территориях. Пока полный ассортимент услуг там предоставляет только «Промсвязьбанк», в том числе открывает офисы.



«Действительно активный участник рынка финансового там – «Промсвязьбанк». Он расширяет свою деятельность и развивает сервисы для того, чтобы базовые услуги все для, прежде всего, граждан, малого и среднего бизнеса были доступны. Что касается других банков, например, для того, чтобы осуществлять корпоративное кредитование, не обязательно физическое присутствие в регионе. Мы видим, что банки крупные и у которых есть большая сеть, могут работать в разных регионах, принимая решения на местах», – сказала она.

