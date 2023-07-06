Набиуллина: Банки рассматривают возможность выхода на рынок новых регионов России

Российские банки рассматривают возможность выхода на рынок новых регионов страны. Важно, чтобы граждане и бизнес могли выбирать, к кому обращаться за услугами. Об этом на Финансовом конгрессе 6 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Фонтанки» о том, изъявляют ли банки желание начать работу на новых территориях. Пока полный ассортимент услуг там предоставляет только «Промсвязьбанк», в том числе открывает офисы.
«Действительно активный участник рынка финансового там – «Промсвязьбанк». Он расширяет свою деятельность и развивает сервисы для того, чтобы базовые услуги все для, прежде всего, граждан, малого и среднего бизнеса были доступны. Что касается других банков, например, для того, чтобы осуществлять корпоративное кредитование, не обязательно физическое присутствие в регионе. Мы видим, что банки крупные и у которых есть большая сеть, могут работать в разных регионах, принимая решения на местах», – сказала она.
По ее словам, крупное корпоративное кредитование может осуществляться разными банками, для этого им не обязательно иметь офисы. Последние в новых регионах открывает пока только у «Промсвязьбанк».
«Важно, чтобы была и конкуренция, был бы выбор у граждан, малого, среднего бизнеса по тому, в каких банках получать сервисы. Но мы знаем, что некоторые банки рассматривают возможность тоже выходить на рынок этих субъектов», – отметила Набиуллина.
В мае Сбербанк открыл первое отделение в Крыму спустя девять лет после вхождения региона в состав России. Банк пытался найти способы работать на полуострове, не попадая под санкции, но не смог найти оптимальное решение и официально заработал там только после санкций.
А еще «Фонтанка» рассказывала о том, как устроен бизнес в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Подробнее читайте в нашем материале.