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    Сбербанк открыл первое отделение в Крыму

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    Сбербанк открыл свой первый офис на территории Крымского полуострова. Новое отделение банка оснащено круглосуточной зоной с банкоматами. Оно заработало в центре Ялты на Советской площади 6 мая.

    Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, теперь крымчанам стали доступны все основные розничные сервисы и продукты банка, корпоративные клиенты смогут регистрировать бизнес, размещать депозиты, пользоваться зарплатными проектами для предприятий и компаний. Также юрлица смогут подключить в Сбере торговый эквайринг.

    До конца года банк обещает открыть еще несколько офисов в других крымских городах.

    Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Сбербанк пытался найти способы работать на полуострове, не попадая под санкции. Однако после запуска оригинальных мобильных банкоматов на корабле ничего так и не удалось придумать. Глава Сбербанка Герман Греф называл работу банка на полуострове непозволительной с точки зрения санкционных рисков.

    Таким образом, Сбера не было в Крыму на протяжении долгих 9 лет. Лишь в январе 2023 года на полуострове стали появляться его мобильные банкоматы на колесах.

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