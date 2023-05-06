Сбербанк открыл первое отделение в Крыму

Сбербанк открыл свой первый офис на территории Крымского полуострова. Новое отделение банка оснащено круглосуточной зоной с банкоматами. Оно заработало в центре Ялты на Советской площади 6 мая.



Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, теперь крымчанам стали доступны все основные розничные сервисы и продукты банка, корпоративные клиенты смогут регистрировать бизнес, размещать депозиты, пользоваться зарплатными проектами для предприятий и компаний. Также юрлица смогут подключить в Сбере торговый эквайринг.

До конца года банк обещает открыть еще несколько офисов в других крымских городах.