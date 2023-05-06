Сбербанк открыл первое отделение в Крыму

Сбербанк открыл свой первый офис на территории Крымского полуострова. Новое отделение банка оснащено круглосуточной зоной с банкоматами. Оно заработало в центре Ялты на Советской площади 6 мая.
Как сообщили в пресс-службе финансовой организации, теперь крымчанам стали доступны все основные розничные сервисы и продукты банка, корпоративные клиенты смогут регистрировать бизнес, размещать депозиты, пользоваться зарплатными проектами для предприятий и компаний. Также юрлица смогут подключить в Сбере торговый эквайринг.
До конца года банк обещает открыть еще несколько офисов в других крымских городах.
Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Сбербанк пытался найти способы работать на полуострове, не попадая под санкции. Однако после запуска оригинальных мобильных банкоматов на корабле ничего так и не удалось придумать. Глава Сбербанка Герман Греф называл работу банка на полуострове непозволительной с точки зрения санкционных рисков.
Таким образом, Сбера не было в Крыму на протяжении долгих 9 лет. Лишь в январе 2023 года на полуострове стали появляться его мобильные банкоматы на колесах.