Банк на колесах и в кузове. Сбер показал, как выглядят их крымские банкоматы

Первые четыре банкомата Сбера заработали в Крыму 21 января. Оказалось, что это банк на колесах.
Судя по фото, аппарат стоит внутри кузова автомобиля. Распознать машину можно по символике, называется это «Мобильный офис Сбера». Видимо, предполагается наличие в кузове кассира или оператора банка.
Пресс-служба Сбербанка
Пока что Сбер сообщает об открытии четырех банкоматов — в Ялте, Севастополе, Симферополе и селе Оползневое.
Ранее Сбер рассказывал, что в течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове.