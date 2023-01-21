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    Банк на колесах и в кузове. Сбер показал, как выглядят их крымские банкоматы

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    Первые четыре банкомата Сбера заработали в Крыму 21 января. Оказалось, что это банк на колесах.

    Фото: Пресс-служба Сбербанка
    Фото: Пресс-служба Сбербанка
    Фото: Пресс-служба Сбербанка
    Фото: Пресс-служба Сбербанка
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    Судя по фото, аппарат стоит внутри кузова автомобиля. Распознать машину можно по символике, называется это «Мобильный офис Сбера». Видимо, предполагается наличие в кузове кассира или оператора банка.

    Пресс-служба Сбербанка

    Пока что Сбер сообщает об открытии четырех банкоматов — в Ялте, Севастополе, Симферополе и селе Оползневое.

    Ранее Сбер рассказывал, что в течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове.

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