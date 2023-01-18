Сбер пришёл в Крым. Рассказываем, когда откроются банкоматы и офисы

В Республике Крым в ближайшее время начнут работать банкоматы и отделения Сбербанка. Офисы финансовой организации откроются в крупных городах региона в первом полугодии 2023 года, сообщает 18 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.



В сообщении уточняется, что Сбербанк сформировал команду, первые банкоматы уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове.



Напомним, ранее стало известно, что в Крыму будет работать ВТБ. А первым сотрудничать с республикой весной прошлого года начал Промсвязьбанк.

