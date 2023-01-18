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    Сбер пришёл в Крым. Рассказываем, когда откроются банкоматы и офисы

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    24 комментария

    В Республике Крым в ближайшее время начнут работать банкоматы и отделения Сбербанка. Офисы финансовой организации откроются в крупных городах региона в первом полугодии 2023 года, сообщает 18 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.

    В сообщении уточняется, что Сбербанк сформировал команду, первые банкоматы уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове.

    Напомним, ранее стало известно, что в Крыму будет работать ВТБ. А первым сотрудничать с республикой весной прошлого года начал Промсвязьбанк.

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    КрымСбербанкСбер
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    Комментарии 24

    академикдон18 Янв 2023 в 14:16
    А вот Почта России и РФС все ещё стесняются
    +1−0
    Рострелли18 Янв 2023 в 14:15
    А щас ему, видимо , поставили вопрос ребром. И он зассал еще больше.. Потому и заходит.
    +4−1
    mikkola200818 Янв 2023 в 13:17
    А где был Сперюанк все эти годы? Заигывал с с западом?
    +1−6
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