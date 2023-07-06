Финны еще сильнее усложнили въезд для россиян

Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, командировочных и владельцев недвижимости, сообщило МИД Суоми 6 июля.

Как говорится в заявлении от 6 июля, во-первых, в будущем деловым путешественникам будет разрешено ездить только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен.Кроме того, в будущем деловые путешественники должны иметь необходимую причину для ведения бизнеса в Финляндии лично.

Во-вторых, владельцам недвижимости в Финляндии также теперь потребуется основание для личного присутствия в стране. Конкретика в заявлении не раскрывается.