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    Финны еще сильнее усложнили въезд для россиян

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    Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, командировочных и владельцев недвижимости, сообщило МИД Суоми 6 июля.

    Как говорится в заявлении от 6 июля, во-первых, в будущем деловым путешественникам будет разрешено ездить только в Финляндию, то есть транзит в другие страны будет запрещен.Кроме того, в будущем деловые путешественники должны иметь необходимую причину для ведения бизнеса в Финляндии лично.

    Во-вторых, владельцам недвижимости в Финляндии также теперь потребуется основание для личного присутствия в стране. Конкретика в заявлении не раскрывается.

    В-третьих, в будущем студентам из России будет разрешено участвовать тольков образовательных программах ведущих к получению степени, или в учебе в рамках степени — например, обучению по обмену, а не, например, на курсах народных колледжей.

    Новые ограничения вступают в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и действуют до особого распоряжения бессрочно.

    Как писала «Фонтанка», Россия в ответ на эти меры уже отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Оно закроется к октябрю. В этом году представительству Суоми в городе на Неве исполнилось сто лет. Его историю можно прочитать здесь.

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