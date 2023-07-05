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    Мужчина, устроивший взрывы в Киеве, подорвал себя при штурме

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    16 комментариев

    Подсудимый, который взорвал гранаты в Шевченковском суде Киева, погиб при повторном взрыве, сообщает 5 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко. По информации издания, это было самоубийство — мужчина подорвал себя сам. Также ранены два сотрудника правоохранительных органов, уточняет «Ъ». Сообщается, что при штурме их жизни спасли щиты, с которыми передвигались бойцы.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что в среду в Шевченковском суде обвиняемый якобы при попытке побега взорвал в конвойном помещении три гранаты, завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.

    По предварительным данным, пытался бежать обвиняемый в теракте у здания Верховной рады Украины в 2015 году по фамилии Гуменюк. Ранее СМИ называли Гуменюка бывшим бойцом спецбатальона МВД Украины «Сич».

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    Комментарии 16

    Гость05 Июл 2023 в 21:39
    Украинские полицейские подло спрятались за щиты. Позор.
    +0−0
    VKuser29777391005 Июл 2023 в 20:50
    решил пройти вагнера на хардах
    +0−0
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