Мужчина, устроивший взрывы в Киеве, подорвал себя при штурме

Подсудимый, который взорвал гранаты в Шевченковском суде Киева, погиб при повторном взрыве, сообщает 5 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко. По информации издания, это было самоубийство — мужчина подорвал себя сам. Также ранены два сотрудника правоохранительных органов, уточняет «Ъ». Сообщается, что при штурме их жизни спасли щиты, с которыми передвигались бойцы.



Напомним, «Фонтанка» рассказывала, что в среду в Шевченковском суде обвиняемый якобы при попытке побега взорвал в конвойном помещении три гранаты, завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.

