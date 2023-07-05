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    СМИ: в Шевченковском суде Киева взорвали три гранаты

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    В одном из судов Киева произошел взрыв, передаёт 5 июля ТАСС со ссылкой на заявления украинской полиции в открытых источниках. На месте инцидента в Шевченковском районе работают бойцы спецназа, следователи, взрывотехники и кинологи, уточняет агентство.

    Ранее сообщалось, что обвиняемый предпринял попытку побега. По данным СМИ, он взорвал в конвойном помещении три гранаты, завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.

    Как пишет «Коммерсантъ» в официальном телеграм-канале издания, якобы пытался бежать обвиняемый в теракте у здания Верховной рады в 2015 году по фамилии Гуменюк.

    Ранее СМИ называли Гуменюка бывшим бойцом спецбатальона МВД Украины «Сич».

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