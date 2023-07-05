СМИ: в Шевченковском суде Киева взорвали три гранаты

В одном из судов Киева произошел взрыв, передаёт 5 июля ТАСС со ссылкой на заявления украинской полиции в открытых источниках. На месте инцидента в Шевченковском районе работают бойцы спецназа, следователи, взрывотехники и кинологи, уточняет агентство.

Ранее сообщалось, что обвиняемый предпринял попытку побега. По данным СМИ, он взорвал в конвойном помещении три гранаты, завладел пистолетом и взял в заложники конвоира.

Как пишет «Коммерсантъ» в официальном телеграм-канале издания, якобы пытался бежать обвиняемый в теракте у здания Верховной рады в 2015 году по фамилии Гуменюк.

